Доллар по 30 и снижение инфляции: Кабмин подал в Раду проект бюджетной резолюции на три года

Кабинет министров Украины подал на рассмотрение украинского парламента проект трехлетней бюджетной резолюции на 2019-2021 годы. Проект постановления № 8357 "Об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы" зарегистрирован в Верховной Раде 16 мая.

Согласно документу, рост экономики Украины в 2019 году прогнозируется на уровне 3,6%, инфляция снизится до 6,5%, а среднегодовой курс гривни ожидается в 2019 году на уровне 30,5 грн за доллар. При этом дефицит бюджета в 2019 году прогнозируется на уровне 2,2% ВВП.

Отметим, Нацбанк Украины рассчитывает, что на конец 2019 года инфляция составит всего 5,8%. Как сообщалось, в годовом измерении – по сравнению с апрелем-2017 – инфляция в апреле 2018 года составила 13,1%.

Бюджетная резолюция предполагает, что в 2020 и 2021 году рост экономики составит соответственно 4% и 6,3%, инфляция ожидается на уровне 5% и 4,8%, а среднегодовой курс гривни – 31,4 грн за доллар и 31,8 грн за доллар соответственно в 2020 и 2021 году.

Предельный размер дефицита госбюджета в 2020-2021 годах планируется на уровне 2% ВВП. Также предельный размер государственного долга в 2019 году прогнозируется на уровне 56% ВВП, в 2020 году – 54%, а в 2021 году – 53%.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз инфляции в Украине на 2018 год – с 8,7% до 8,9%, но улучшило на 2019 год. – с 8% и 7,5%. В Международном валютном фонде (МВФ) также ожидают более существенного роста цен. Согласно подсчетам МВФ, инфляция в Украине в 2018 году составит 11% вместо ранее прогнозируемых 10%, а в 2019 году она снизится до 10%.

При этом Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по экономике Украины: в 2019 году теперь ожидается рост ВВП на 3,3% вместо 4%. МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%. Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году в Украине ухудшен на 4 процентных пункта (п.п.) – до 11%. МВФ ухудшил прогноз инфляции в 2019 году до 8% с 7%.