Доллар растет: будет ли до конца лета по 28 гривен

На минувшей неделе наличный доллар вел себя нестабильно: курс колебался, то вверх, то вниз. При этом регулятор, чуть ослабивший гривню во второй декаде августа, снова укрепил ее и держал официальный курс практически одинаковым с понедельника по четверг. И лишь в пятницу снова ослабил гривню.

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Какой тренд ожидать в последнюю неделю августа, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Начавший дешеветь еще на минувших выходных доллар – его курс снизился к вторнику с 27,48 до 27,40 грн/доллар в продаже и с 27,27 до 27,16 грн/доллар в покупке – в среду пошел вверх. Причем не только отыграл падение, но и с лихвой его перекрыл, дойдя к четвергу до 27,60 грн/доллар в продаже и до 27,23 грн/доллар в покупке.

Спрэд (разница между курсом покупки и продажи), увеличившийся во вторник с 21 до 24 копеек, стал к четвергу еще больше – 27 копеек. Это говорило, что банки стараются заработать как на продаже, так и на покупке, дорого продавая валюту и дешево ее покупая. Впрочем, желающих как сдать, так и купить СКВ было немного, в отличие от самой валюты – в кассах были ее достаточно.

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В пятницу тренд сменился на противоположный: минус 6 коп. в продаже (до 27,54) и минус 5 коп. в покупке (до 27,28). То есть, к выходным банкиры косвенно признали, что перестарались с курсом предложения.

Официальный курс Нацбанка в понедельник-четверг с наличным курсом не коррелировал. Он оставался практически стабильным и лишь в пятницу регулятор поднял его сразу на 16 копеек, до 27,48 грн/доллар. В итоге за неделю гривня ослабела на 7 копеек.

На вторник, 25 августа, (понедельник выходной в связи с празднованием Дня Независимости),курс доллара упал регулятор снова укрепил гривню, установил курс 27,39 грн/доллар.

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Главные причины изменений

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Эксперты говорят, что пока Нацбанк продолжает политику стабилизации курса в новом коридоре – 27,3-27,8 грн/доллар, стараясь при этом не допускать роста до 28 грн/доллар.

По словам Александра Охрименко, стабильный в начале недели курс доллара начал расти со среды потому, что Нацбанк слишком активно стал скупать валюту и "перестарался". В итоге гривня вместо того, чтобы укрепляться, начала дешеветь из-за недостатка предложения, чем тут же воспользовались ее продавцы. Но как только регулятор перестал активничать, курс доллара тут же снова опустился, хотя и не до прежнего уровня.

Олег Пендзин уверен, что регулятор придерживается такой политики больше из политических, а не экономических соображений.

"Умеренная девальвация стимулирует восстановление экономики в условиях кризиса, и она произошла в июле. Можно бы и больше, тем более, что в госбюджете заложен курс 29,5 грн/доллар. Но чуть более чем через два месяца в Украине выборы, а у нас избиратели очень не любят, когда доллар дорожает. И хотя Нацбанк формально независимая структура, уже видно, что из политических соображений дальнейшее ослабление гривни пока решено прекратить до конца октября, пока не состоятся выборы в местные советы. Об этом кстати, заявил и премьер Денис Шмыгаль: по его словам, до конца 2020 года курс доллара будет колебаться в коридоре 27-28 гривен и не выйдет за пределы 29 гривен".

Чего ожидать на будущей неделе

Эксперты ожидают, что стабильность курса на следующей неделе сохранится, возможна даже небольшая ревальвация гривни.

"Неделя послепраздничная, короткая, к тому же конец месяца, конец лета. Деловая активность, как правило, начинается с середины сентября. Поэтому и доллар может подешеветь в оставшиеся летние дни еще на 10-15 копеек. То есть курс ожидается в коридоре 27,40-27-60 грн/доллар", – прогнозирует Александр Охрименко.

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С ним согласен и Олег Пендзин. Но по его расчетам, курс на следующей неделе будет чуть выше – 27,40-27,80 грн/доллар.

"На курс на следующей неделе будут влиять два противоположных фактора, – разъяснил Олег Пендзин. – Конец месяца, предприятия закрывают бюджетные платежи, при необходимости сдают валюту, чтобы купить гривню. Этот фактор увеличивает предложение валюты на межбанке и толкает курс доллара вниз. Второй фактор – возмещение НДС экспортерам, что, наоборот, увеличивает объемы гривневой ликвидности, рост спроса на валюту и толкает курс доллара вверх. В этой ситуации многое зависит от активности регулятора – насколько активно он будет выкупать валюту в резервы".

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов по поводу того, стоит ли сейчас покупать или продавать валюту, также сходятся: заработать на разнице покупки и продажи пока не удастся..

Поэтому Олег Пендзин, до конца года видит альтернативой валютным сбережениям гривневый вклад в надежном банке.

"До выборов 25 октября курс будет расти незначительно, вряд ли поднимется выше 28 грн/доллар, – прогнозирует Олег Пендзин. – Поэтому выгоднее гривневый вклад на 6 месяцев уже под 8% годовых. Даже при курсе 29 грн (+1 грн или повышение на 3,6%) против 4% за полгода можно заработать больше".

Александр Охрименко говорит, что сейчас бессмысленно пытаться заработать на курсе доллара, продавая и покупая валюту. Но если копить доллары, например, на покупку жилья через 2-3 года, то смысл запасаться ими сейчас есть, ибо доллар будет дорожать. Покупать надо стараться на спаде курса, когда валюта дешевеет.

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