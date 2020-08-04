Доллар в августе "созреет": эксперты дали прогноз курса до начала осени

За годы существования в Украине "плавающего" курса валют украинцы уже привыкли к тому, что в летние месяцы гривня обычно находится на пике своей крепости, и особых потрясений на валютном рынке в это время практически не бывает. Однако нынешний год – кризисный, и уже поэтому его нельзя назвать типичным. Кроме того, середина лета ознаменовалась сменой руководства Нацбанка и заявлениями правительства насчет необходимости подкорректировать политику регулятора. Это также не могло не оказать влияния на валютный рынок.

Реклама

В результате в июле в основном наблюдался тренд на ослабление гривни. Продолжится ли он и в августе? Сколько могут стоить доллар и евро к началу осени? Сайт "Сегодня" расспросил об этом экспертов.

За месяц доллар подорожал на 4%, евро – на 9%

Как уже отмечалось, валютный рынок остро отреагировал на смену главы НБУ. За первую неделю месяца официальный курс доллара вырос на 51 копейку – с 26,67 грн до 27,18 грн, евро – на 85 копеек: с 29,87 до 30,72 грн.

Впрочем, через несколько дней паника улеглась. Доллар вновь вернулся в коридор ниже 27 грн. Хотя и не надолго: с середины июля гривня вновь стала ослабевать, и курс доллара поднялся выше 27 грн. Этой траектории доллар придерживался и в оставшиеся две недели месяца. В 20-х числах июля курс поднялся до рекордных 27,88 грн, а на наличном рынке доллар уже продавался дороже 28 грн.

Затем, впрочем, снова произошел отскок, гривня укрепилась до 27,68 грн. Но в целом за июль американская валюта подорожала почти на 4%.

Реклама

А вот евро после резкого прыжка в начале июля так и не опускался ниже 30 грн. И за месяц курс евро поднялся на целых 9%. Такая разница между темпами подорожания доллара и курса евро объясняется взаимоотношениями этих двух валют.

"Более быстрый рост евро был связан с заметным ростом евро к доллару на мировом валютном рынке. За месяц валютная пара евро/доллар выросла с 1,122 до 1,175 (+4,75%). При этом в конце июля пара достигала отметки 1,19 – это максимум с мая 2018 года", – говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Впрочем, эксперты обращают внимание, что период ослабления доллара по отношению к евро вскоре может смениться периодом усиления. Так что тенденция к более резкому росту курса евро вряд ли окажется продолжительной.

Август начнется с ревальвации?

Вообще, последние дни июля ознаменовались некоторым укреплением гривни. С 26 июля до 3 августа официальный курс доллара упал на 20 копеек – с 27,88 до 27,68 грн. Однако 4 августа "официальный" доллар подорожал на 6 копеек.

Тем не менее, по мнению экономического эксперта, президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, в первой половине августа гривня продолжит укрепляться.

"Валютный рынок успокоился. Руководство НБУ сменилось, даже премьер Денис Шмыгаль сказал, что они не требуют серьезной девальвации. Так что, скорее всего, в августе мы будем видеть вялотекущую ревальвацию гривни и относительную стабильность. Существенных колебаний курса не будет. Возможно, мы даже снова увидим на несколько дней курс ниже 27 грн – 26,9, 26,8 грн. А в конце августа, возможно, будет какая-то активизация. Перед началом учебного года люди начинают активнее покупать товары, импортеры начнут более активно покупать доллары для осенних закупок. Спрос на валюту однозначно вырастет и, возможно, начнется некоторая девальвация", – говорит Александр Охрименко.

Вадим Иосуб также считает, что ситуация на валютном рынке в августе будет спокойной.

"Если новая команда НБУ будет подтверждать делами приверженность взвешенной денежной политике, август для гривни пройдет без потрясений. Доллар в течение месяца будет торговаться в диапазоне 27,1-28,2 грн, евро – в диапазоне 31,9-33,2 грн. Впрочем, курс евро менее предсказуем и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары евро/доллар на мировом рынке", – прогнозирует аналитик.

Реклама

В то же время аналитики ГК Forex Club считают, что в августе курс доллара вполне может превысить отметку в 28 грн.

"После того как НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% отток капитала приостановился, но, вероятно, ненадолго, и в августе выход нерезидентов продолжится, что будет давить на курс гривни. НБУ, вероятно, будет выходить на рынок с валютными интервенциями. Коридор в июле 27,6-27,9 гривен за доллар еще не раз проверится рынком, и гривня может ослабнуть до уровня 28 гривен. Достижение курсом отметки 28 гривен за доллар будет стимулировать поступления в бюджет, поддержку экспортеров и экономическую активность в стране. Если эффект от девальвации будет недостаточным, регулятор откажется от политики сдерживания курса, что ослабит гривню до 28,5 гривен за доллар США. Однако, учитывая сильное укрепление евро на мировых рынках, ослабление национальной валюты до 28 гривен за доллар США может быть достаточным, чтобы получить преимущество для экспортеров на ключевом для Украины европейском рынке" – прогнозирует Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

О приближении курса доллара к отметке 28 говорит и финансовый эксперт, основатель финансово-аналитического центра "Трансформация" Галина Хейло.

"Я считаю, что курс будет находиться у отметки 28, ведь уже идет подготовка к отопительному сезону, мы начинаем накапливать газ в хранилищах, и курс в этот период традиционно растет. Также стоит помнить, что в правительстве уже давно говорят, что хотят видеть курс по 30 гривен за долар, так как бюджет запланирован именно по такому курсу. Опасаясь роста курса в будущем, многие валюту покупают сейчас, чем тоже дистаблизируют рынок", – поясняет Галина Хейло.

Назначение нового главы НБУ также вызвало "качели" на валютном рынке. Подробности смотрите в сюжете.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама