Доллар в Украине опять подешевел, в Европарламенте меняется расстановка сил: итоги дня

Главные события 27 мая в Украине и мире

Общество

3 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Постепенно спадает уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей, в настоящее время подтоплений жилых домов нет, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В Ивано-Франковской области вследствие интенсивных осадков, выпавших 20 – 23 мая, в зону подтопления попали 1721 жилой дом и 6137 домохозяйств в 78 населенных пунктах.

Выплатила аптекам 45,3 млн грн в апреле Национальная служба здоровья по программе "Доступные лекарства" . Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Больше всего средств получили Днепропетровская (5,16 млн грн), Львовская (4,42 млн грн) области и Киев (4,3 млн грн). По состоянию на 24 мая 992 аптечных учреждений – юридических лиц заключили договор с НСЗУ на участие в правительственной программе реимбурсации "Доступные лекарства".

Поднялся до 71,6 индекс потребительских настроений украинцев в апреле, по информации Info Sapiens. В марте по сравнению с февралем он снизился на 1,7 пункта – до 65,3 по 200-балльной шкале.

1159 судейских должностей в Украине сейчас являются вакантными из 6345 по штату. Кроме того, 964 судьи находятся в штате, но у них закончились полномочия,и они не отправляют правосудие.

Увеличила на 25,7% Украина с 4 апреля по 25 мая запасы природного газа в подземных хранилищах – до 10 млрд 995,8 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза. Это на 19% больше, чем было год назад на эту дату, и на 14% – чем два года назад.

Экономика

Укрепил на 15 копеек до 26,33 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 28 мая по сравнению с предыдущим банковским днем, 27 мая.

Вырос на 1,3% за апрель совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины - до 79,82 млрд долларов.

70 млн долларов Национальный банк в период с 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке, что в 3,2 раза больше объема, выкупленного неделей ранее.

Снизит на 8% "Нафтогаз Украины" в июле цену на природный газ для нужд населения по сравнению с ценой на июнь – до 5803 грн/1 тыс. куб.м (без НДС и услуг по транспортировке и распределению), сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Выделит 200 млн долларов Всемирный банк Украине на программу по ускорению притока частных инвестиций в сельское хозяйство с целью ослабления препятствий доступу малых и средних предприятий на рынок сельскохозяйственной продукции. Совет директоров Всемирного банка утвердил этот проект 24 мая.

ЕБРР считает необходимым перенести на некоторое время намеченный на 1 июля запуск нового оптового рынка электрической энергии из-за отсутствия необходимой для его успешного функционирования регуляторной базы и технической инфраструктуры. Как считают в банке, запуск рынка в той стадии готовности, которая наблюдается в настоящее время, вероятнее всего, приведет сбоям и может не соответствовать интересами потребителей и участников рынка.

Составил 11% среднегодовой темп роста аптечного рынка лекарств в Украине за последние три года. Об этом говорится справочнике, подготовленном компанией Top Lead при поддержке фармацевтической фирмы "Дарница", юридической фирмы Aequo и Торгово-промышленной палаты Украины. В 2014 году через украинские аптеки было продано 973 млн упаковок лекарств, в 2016-м – 1,115 млрд, а в 2018-м – 1,144 млрд. В денежном выражении эти показатели составили соответственно 2,5, 2,0 и 2,7 млрд долларов. Аптечный сектор составляет основу рынка лекарственных средств в Украине: через него продается 87% всех лекарств в денежном выражении. На госпитальном рынке лекарственных средств среднегодовой темп роста за последние три года – 7%.

28 мая руководители железных дорог Украины, Беларуси и Литвы и обществ Containerships (Украина), компаний Intermodal Container Service и LG CARGO (Литва) подпишут соглашение об организации перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда Containerships train Литва – Беларусь – Украина.

Увеличили на 28,1% в годовом выражении строительные предприятия в январе-апреле объемы работ, до 38,57 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. Объемы работ по строительству зданий увеличились на 14,4% – до 19,41 млрд грн, при этом по строительству жилых зданий сократились на 3,4% – до 8,92 млрд грн, а по строительству нежилых зданий увеличились на 36,8% – до 10,49 млрд грн.

Мир

Не может измениться позиция России по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива, в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву – их судьбу решит суд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Больше всех потеряли европейские народники и социалисты на выборах в Европейский парламент, больше всех прибавили радикальные антиевропейские силы. ЕП насчитывает 751 места, и для большинства при голосовании необходимо 376. В ЕП предыдущего созыва две политические группы – европейских народников (217) и группы социалистов и демократов (187) могли голосовать без поддержки других политических групп. Теперь баланс сил изменился. Группа европейских народников потеряла 39 мандатов, социалисты – 35 мандатов. В то же время, более 100 мандатов получили антиевропейские силы.

Объявил о проведении внеочередных парламентских выборов премьер-министр Греции Алексис Ципрас на фоне невысокой поддержки партии СИРИЗА на выборах в Европарламент. По данным экзит-пола, левая партия СИРИЗА набирает 25% голосов, а оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" – 33,5%.

Получил 66% голосов во втором туре президентских выборов в Литве независимый кандидат Гитанас Науседе. Он значительно опередил соперника – экс-министра финансов Ингриду Шимоните. При этом первый тур с небольшим отрывом выиграла Шимоните, которую поддерживала действующий президент Даля Грибаускайте. Новому президенту 55 лет, он по образованию экономист. Учился в университетах Вильнюса и Мангейма (Германия). Последние 18 лет был старшим финансистом и советником президента литовского "SEB банка". Владеет английским, немецким и русским языками. Популярность приобрел благодаря тому, что регулярно и в доступной форме объяснял в СМИ вопросы, связанные с экономикой и финансами.

Установила новый годовой максимум в 8846 долларов утром 27 мая среднерыночная цена криптовалюты Bitcoin. В последний раз она торговалась на этом уровне больше 12 месяцев назад – 11 мая 2018 года. За последние несколько месяцев ее курс увеличился на 159%.

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