Доллар в Украине стал дороже: НБУ обновил курс

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 18 февраля; с 11 февраля гривня ослабла на 35 копеек

Фото: AFP

Доллар в Украине стал дороже: НБУ обновил курс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/183/3d9/5c61833d93c36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/183/3d9/5c61833d93c36.jpg 2019-02-15T19:37:00+02:00 Экономика Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 18 февраля; с 11 февраля гривня ослабла на 35 копеек

На понедельник, 18 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

15.02 18.02 Изменение 1 доллар США 27,16 грн 27,25 грн + 0,09 грн

Таким образом, по сравнению со значением 15 февраля курс доллара на понедельник повысился на девять копеек.

На 11 февраля официальный курс доллара был установлен на отметке 26,90 грн. Таким образом, за неделю он подорожал на 35 копеек.

Напомним, эксперты рассказали сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара в феврале. Мнения экономистов по этому вопросу разнятся. Кроме того, аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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