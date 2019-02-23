Доля украинского экспорта в Евросоюз стремительно растет: Порошенко озвучил цифры
Президент Украины выразил надежду, что вскоре украинский экспорт в страны Евросоюза будет представлять многие отрасли
Доля украинского экспорта в странах Европейского союза сейчас составляет 42,6%, но стремительно растет и уже скоро приблизится к 50%. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совета регионального развития в Львовской области.
"Доля Европейского союза в общей структуре украинского экспорта уже сейчас составляет 42,6% и стремительно приближается к 50%. Представьте 50% украинского экспорта – это крупнейший в мире рынок ЕС!", – сообщил Порошенко.
Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины сообщало, что экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза в 2018 году составил 20,2 млрд долларов.
Внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса (АПК) между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов (+11,4%), из которых 6,3 млрд долларов приходятся на украинский аграрный экспорт (+8,7%).
Наибольшую долю (30,2%) в экспорте занимает продукция АПК и пищевой промышленности, которой было поставлено на 6,126 млрд долларов. Далее следуют продукция металлургического комплекса с долей 22,0% на сумму 3,057 млрд долларов, продукция машиностроения (15,2% на сумму 2,704 млрд долларов), минеральные продукты (13,4% на 1,152 млрд долларов) и древесина (5,7% на 1,036 млрд долларов).
По состоянию на 1 февраля 2019 года 231 украинское предприятие получило статус уполномоченного экспортера и поставляет свою продукцию в страны Европейского союза (ЕС) на упрощенных условиях
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