Доля украинского экспорта в Евросоюз стремительно растет: Порошенко озвучил цифры

Президент Украины выразил надежду, что вскоре украинский экспорт в страны Евросоюза будет представлять многие отрасли

Фото: president.gov.ua

Доля украинского экспорта в Евросоюз стремительно растет: Порошенко озвучил цифры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/94f/b3a/5c594fb3a6acc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/94f/b3a/5c594fb3a6acc.jpg 2019-02-23T13:35:30+02:00 Экономика Президент Украины выразил надежду, что вскоре украинский экспорт в страны Евросоюза будет представлять многие отрасли

Доля украинского экспорта в странах Европейского союза сейчас составляет 42,6%, но стремительно растет и уже скоро приблизится к 50%. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совета регионального развития в Львовской области.

"Доля Европейского союза в общей структуре украинского экспорта уже сейчас составляет 42,6% и стремительно приближается к 50%. Представьте 50% украинского экспорта – это крупнейший в мире рынок ЕС!", – сообщил Порошенко.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины сообщало, что экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза в 2018 году составил 20,2 млрд долларов.

Внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса (АПК) между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов (+11,4%), из которых 6,3 млрд долларов приходятся на украинский аграрный экспорт (+8,7%).

Наибольшую долю (30,2%) в экспорте занимает продукция АПК и пищевой промышленности, которой было поставлено на 6,126 млрд долларов. Далее следуют продукция металлургического комплекса с долей 22,0% на сумму 3,057 млрд долларов, продукция машиностроения (15,2% на сумму 2,704 млрд долларов), минеральные продукты (13,4% на 1,152 млрд долларов) и древесина (5,7% на 1,036 млрд долларов).

По состоянию на 1 февраля 2019 года 231 украинское предприятие получило статус уполномоченного экспортера и поставляет свою продукцию в страны Европейского союза (ЕС) на упрощенных условиях

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