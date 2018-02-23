Должников по алиментам массово лишают права водить авто и не выпускают за границу: названы цифры

Сегодня, 12:47

В Министерстве юстиции уверены, что количество наказанных должников заметно вырастет

Должников по алиментам массово лишают права водить авто и не выпускают за границу: названы цифры
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Государственные исполнители за 10 дней запретили выезд из Украины за границу 25 тыс. злостных неплательщиков алиментов. Такие данные озвучил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Петренко добавил, что временный запрет водить авто коснулся 21 тыс. неплательщиков, а в розыске оказались 6 тыс. "алиментщиков". Всего с начала действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов было взыскано 50 млн грн.

Министр также уверен, что на конец года статистика по количеству таких должников должна показать хорошие результаты действия закона.

При этом Петренко допускает ужесточение норм законодательства в отношении неплательщиков алиментов в конце 2018 года. По мнению Петренко, необходимо посмотреть на работу закона хотя бы на протяжении 6-7 месяцев. "Такие решения будем принимать в конце года", – сообщил министр.

Также министр отметил, что вскоре для неплательщиков алиментов заработает дополнительный механизм наказания – общественные работы.

Напомним, суды в Украине уже буквально "завалены" исками о взыскании алиментов:
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Источник:

Интерфакс-Украина

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