"Дома лучше": с какими проблемами сталкиваются украинские заробитчане за границей

От 2,5 до 4 миллионов украинцев работают за границей – такие цифры называет вице-премьер-министр Павел Розенко. При этом жизнь на заработках на чужбине не пришлась по вкусу 43% из них – это данные Киевского международного института социологии (КМИС). Почему так выходит, и что делает Украина, чтобы удержать своих квалифицированных рабочих – узнавали журналисты "Сегодня" в цикле "Дома лучше".

Слесарь Руслан Сирук работает на "Запорожстали" с 2007 года, но в прошлом году решил уволиться и искать работу за границей. Он хотел заработать на квартиру для своей семьи. Летом Руслан Сирук отправился в Израиль – туристом. Рассчитывал трудоустроиться на месте, но в страну его не пустили.

"Без причины. Вот – вы едите работать нелегально, туда-сюда, а мы ехали как отдыхать. Нас два дня продержали и первым самолетом отправили домой", – рассказал слесарь-ремонтник ПАО "Запорожсталь" Руслан Сирук.

Дальше он предпринял попытку трудоустройства в Польше – водителем электрокара. Когда Руслан приехал в страну – оказалось, что вакансия занята, и ему предложили работу слесаря. Впрочем, на эту работу его тоже не взяли, и пришлось работать мойщиком. Обещанных денег Руслан не получил, и решил вернуться в Украину.

"В Польше – я буду зарабатывать 17 тысяч (гривен – Ред.) – но вычесть проезд, вычесть покушать, выслать жене. Смысл? Вижу, что я ничего там не зарабатываю", – отметил Руслан Сирук.

Руслан – один из миллионов украинцев, которые ежегодно пытаются найти работу за границей. По данным соцопроса КМИС, три четверти опрошенных уезжают в поисках более высокого дохода, однако получить желаемое удается далеко не всем. Так, 43% процента заробитчан, повторять этот опыт не планируют, и среди причин указывают такие:

сложность официального трудоустройства;

несвоевременная выплата заработанного;

ненормированный рабочий день;

надуманные штрафы;

полное юридическое бесправие.

После месяца нелегальной работы "хозяин" отказывается платить зарплату людям и говорит – если ты будешь жаловаться, то я позвоню в полицию или в [погранслужбу], и они тебя депортируют", – рассказал председатель Межотраслевого профсоюза украинских работников в Польше Юрий Карягин.

Значительная часть заработка уходит на еду, проезд и аренду жилья. Для экономии украинцы селятся в хостелах, причем койко-место в комнате на 4-6 человек в месяц стоит как аренда однокомнатной квартиры в спальном районе Киева. Нарушений прав заробитчан так много, что, например, в Польше уже работают несколько профсоюзов, защищающих их интересы. Одно из нарушений в том, что украинских работников польские работодатели не страхуют.

Одному парню отрезало пальцы, второму – сломали ногу на рабочем месте и, к сожалению они оба были не застрахованы, трудоустроились полулегально через посреднические эти фирмы. И это – беда", – отметил Юрий Карягин.

А по данным еще одного опроса КМИС, почти 64% респондентов на вопрос – "Задумывались ли вы о выезде из Украины?", ответили: "нет, не приходило в голову".

Эксперты объясняют это просто: люди не хотят рисковать, они не знают не только своих прав в чужой стране, но и часто ее языка. Кого-то отпугивает перспектива стать "человеком второго сорта", которому и платят меньше, чем местным, и даже могут избить, причем просто за то что он – украинец. Украинско-польские отношения никогда не были простыми, а сейчас эту карту пытаются разыграть – не везде, и на бытовом уровне, но антиукраинские настроения вполне ощутимы.

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Еще одна из причин в том, что работу, которую предлагают украинцам за границей зачастую временная, сезонная, и о перспективе карьерного роста чаще всего речь не идет. Часть украинцев не готовы искать лучшей жизни за пределами родной страны, потому что понимают: это серьезное испытание для их семей.

"Потеря социальных связей – то есть человек, который едет за границу, теряет связь с семьей хотя бы частично, теряют связь с друзьями", – отметила экономист Центра экономической стратегии Юлия Руда.

Тем временем, более половины украинцев, согласно опросу КМИС, верят, что в Украине все наладится в ближайшие 5-15 лет. Эксперты такой результат объясняют не только ростом патриотических чувств, но и вполне реальными реформами и перспективами здесь, дома.

"Это набор факторов – восприятие ситуации, вера в лучшее, желание верить в лучшее, которое стимулирует к более положительной оценке настоящего. Плюс, надо не забывать о контексте реформ – очень много изменений происходит", – объяснила эксперт Киевского международного института социологии, доктор философии Светлана Хутка.

Перемены ощущает и Руслан Сирук, который несколько месяцев назад вернулся на "Запорожсталь". Попытки найти работу в Израиле или Польше он вспоминает теперь, как плохой сон.

На вопрос журналистов "если бы вам сказали: давай третий раз попробуй", Руслан Сирук ответил: "Я б сказал: да ну его куда-то подальше".

Напомним, в украинском Минюсте призывают украинцев не верить объявлениям, где за работу курьером в России предлагают большую зарплату – украинцы вынужденно становятся наркокурьерами в России.