"Домашнее задание" на миллиард евро: названы требования ЕС к Украине

Сумма макрофинансовой помощи будет разделена на два транша

Для получения макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине придется выполнить условия из третьей программы. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

"Основные условия для первого транша будут те, которые мы не выполнили по прошлой программе. Наше домашнее задание", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Среди требований ЕС к Украине для получения очередного транша макрофинансовой помощи указывались, в частности, пенсионная реформа, реформа в сфере здравоохранения, а также реформа в сфере приватизации.

Климпуш-Цинцадзе рассказала, что среди новых условий будет также проведение малой приватизации, которая уже стартовала в Украине.

Вице-премьер-министр добавила, что сумма в миллиард евро будет разделена на два транша, первый из которых Киев рассчитывает получить уже до конца 2018 года.

Как сообщалось, 9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украина получит финансовую помощь в размере 1 млрд евро двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.

МИД Украины прогнозирует, что Украина получит первый транш новой макрофинансовой помощи от Европейского Союза уже в 2018 году