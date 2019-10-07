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Домашнее задание по промышленному безвизу с ЕС: Кулеба раскрыл нюансы

7 октября, 14:19

Вице-премьер сообщил, когда в Украину может приехать оценочная миссия ЕС

/ Фото: AFP

Украина намерена принять необходимые для получения промышленного безвиза законодательные акты до конца 2019 года. Об этом сегодня, 7 октября, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Мы ставим себе за цель до конца года сделать свое домашнее задание [по промышленному безвизу]", – сказал он на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией в Киеве.

По его словам, в этом вопросе из "больших вещей" остался вопрос рыночного надзора, а после выполнения Украиной своих обязательств Евросоюз (ЕС) отправит свою оценочную миссию.

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"Если мы делаем до конца года свою домашнюю работу, то ЕС в первой половине следующего года должен прислать оценочную миссию. Они еще не дали добро на нее, но мы ведем переговоры", – добавил он.

При этом Кулеба не стал называть сроки введения самого промышленного безвиза, но, как он отметил, это позволит показать, что у Украины есть серьезные ресурсы для промышленного экспорта.

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Фото: flickr.com

Новости "Сегодня" писали, что абсолютное большинство украинцев относятся к Евросоюзу положительно и доверяют этой структуре, о чем свидетельствуют результаты соцопроса, который проводился в рамках проекта "Восточное соседство ЕС".

Как отметил Кулеба, курс Украины на интеграцию в европейское сообщество остается неизменным, разворота не будет.

Чего ждать Украине от нового руководства ЕС, смотрите в нашем сюжете:

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Источник: Интерфакс-Украина

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