Домохозяйства, использующие газ для автономного отопления, смогут сэкономить: причины

Платежи за доставку газа уменьшатся в среднем на треть

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В январе – марте 2020 года домохозяйства, которые используют газ для отопления домов, будут платить за доставку газа на 30-35% меньше, чем в прошлом году. Такие расчеты привели в Ассоциации газового рынка Украины (АГРУ).

Это стало возможным благодаря внедрению Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) новой системы оплаты услуг доставки газа.

Согласно расчетам ассоциации, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, использующих газ для автономного отопления. Их платежи за доставку газа уменьшатся в среднем на треть.

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Например, домохозяйство в Полтавской области, которое потребляет 1600 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 460 гривен вместо 720 гривен.

Также уменьшатся платежи домохозяйств в других областях, в частности, в Черниговской и Хмельницкой.

К примеру, семья в Черниговской области, которая потребляет 2223 куб. м газа в год, заплатит в первом квартале 583 гривен вместо 935, а семья в Хмельницкой области – 358 гривен вместо 551 гривен.

Напомним, 24 декабря 2019 года после того, как Кабинет министров ввел фиксированную цену на газ до конца отопительного сезона, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на распределение газа. Как сообщают "Украинские новости", тариф на распределение газа вырос для 44 операторов газораспределительных систем. Он составит 0,28-1,99 грн за куб. м в месяц с 1 января 2020 года и 0,28-2,73 гривен за куб. м в месяц с 1 июля 2020 года.

Как известно, тариф, по которому украинцы платят за газ, включает в себя и цену на газ как товар (именно ее зафиксировал Кабмин), и тариф на транспортировку (устанавливает НКРЭКУ), и наценку газсбытов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что украинцев ждет сразу несколько новшеств при оплате счетов за газ. Причем за незнание новых правил могут насчитать штраф.

О том, как и сколько заплатим по новым ценам, новости "Сегодня" подготовили сюжет:

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