Донбассу обещано новое перемирие: итоги дня

ОБЩЕСТВО

24 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

100 млн грн Кабинет министров перераспределил предназначенные Министерству энергетики и угольной промышленности с программы проведения мероприятий по охране труда и повышения техники безопасности на угольных предприятиях на зарплаты шахтерам.

Кабинет министров отменил применение граничных сумм расходов при покупке легковых автомобилей и различного оборудования для государственных органов, учреждений и организаций в рамках проектов международной технической помощи. Данное решение, помимо покупки легковых автомобилей, касается также мебели, компьютеров, закупки и обслуживания мобильных телефонов.

26 августа ожидается прибытие в Киев первой в этом сезоне баржи с арбузами, отправленной из Херсона.

Кабинет ми6нистров запретил

перерегистрацию, снятие с учета транспортного средства в случае наличия сведений о его владельце в Едином реестре должников.

29 августа на Донбассе должен начаться режим прекращения огня, в связи с началом нового учебного года.

6,3 тысячи грн в этом году потратило государство и городской бюджет Киева на подготовку школ к приему каждого из 34 первоклассников. Об этом сказал мэр Виталий Кличко.

20 тыс. человек которые получали двойные субсидии в нарушение законодательства, удалось выявить после запуска Единого государственного реестра получателей субсидий.

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 18 копеек до 27,89 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 23 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 22 августа.

Увеличился на 49,1% в июле экспорт яиц и яичных продуктов, 9,8 млн долл. При этом импорт уменьшился на 65,9%, до 0,7 млн в сравнении с июлем 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы. Наибольшие поставки яиц и яичных продуктов в июле были в ОАЭ (3,2 млн долл.). В январе-июле 2018 года в сравнении с январем-июлем 2017 года экспорт яиц и яичных продуктов увеличился на 96,9%, до 62,9 млн долл., импорт – уменьшился на 11,9%, до 8,1 млн. В 2017 году Украина экспортировала яйца и яичные продукты на общую сумму 78,9 млн долл., в то время как импорт составил 19,9 млн.

1 835 млн штук составило общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по результатам шести месяцев 2018 года, а их объем – 1 298,5 млрд грн. Эти показатели по сравнению с первым полугодием 2017 года выросли на 28,2% и 41% соответственно.

Увеличилось на 11,6% за второй квартал количество безналичных операций (по сравнению с 1-м кварталом текущего года) и составило 750,6 млн штук, из которых 503,8 млн штук осуществлены с использованием карт MasterCard; 246,2 млн штук – Visa; 0,6 млн штук – НПС "Простір". Объем таких операций вырос на 10% и составил 299,9 млрд грн, из них 202,8 млрд приходится на MasterCard; 96,9 млрд – на Visa; 0,2 млрд – на НПС "Простір".

27 тыс. таможенных правонарушений в течение семи месяцев этого года выявила ГФС, стоимость предметов правонарушений в которых составила 1,3 млрд грн. Количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил выросло на 55% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

4,593 млн тонн зерновых экспортировала Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 22 августа, что на 5,2% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

10,1 млн долларов предоплаты внесет Министерство обороны за двух поставку двух военных патрульных катеров класса Island из США. Сами катера отдаются бесплатно.

МИР

Дополнительно 78 млн долларов правительство США выделит Украине на повышение прозрачности управления и обеспечение устойчивого экономического развития. Это стало возможным после того, как Кабмина принял решение о подписании дополнительных соглашений к Соглашению с США от 17 сентября 2014 года по повышению прозрачности управления и устойчивого экономического развития.

11 млн баррелей нефти власти США продадут из стратегического резерва в период с 1 октября по 30 ноября. Также власти могут решить выставить на продажу дополнительно до 30 млн баррелей, если предложение на рынке сильно сократится ввиду санкций против Ирана.

380 млн долларов в общей сложности ассигновал Конгресс США штатам, которые будут направлены на обеспечение безопасности предстоящих ноябрьских выборов в Конгресс. Почти две трети выделенных средств направят на обеспечение кибербезопасности.

206 млн бутылок коньяка было экспортировано из Франции с августа 2017 по август 2018 года. Экспорт французского коньяка вырос на 8,2% по объему и на 5,4% в денежном выражении. Китай импортировал около 26,2 млн бутылок и вошел в число крупнейших импортеров коньяка. При импорте 10,8 млн бутылок с 2017 по 2018 год британцы выпивают в Европе конька значительно больше французов, которым было продано 4,3 млн бутылок.