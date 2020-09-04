Доплаты медикам за лечение пациентов с COVID-19: больницы получили 3,5 млрд

Большая часть денег поступила в медучреждения, которые оказывали стационарную помощь больным

За лечение пациентов с COVID-19 медицинские учреждения получили от Национальной службы здоровья Украины почти 3,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

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"Тариф, по которому НСЗУ оплачивает услуги по оказанию помощи больным COVID-19 или с подозрением на него, включает доплаты медикам в размере до 300% к заработной плате. За осуществление этих доплат медработникам заведения несет ответственность главный врач", – говорится в сообщении.

Как информируют в НСЗУ, 2,5 млрд грн поступило в 260 медучреждений, которые оказывали стационарную помощь больным COVID-19. 784 млн грн получили 25 центров экстренной медпомощи.

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Еще 147 млн грн получили медицинские центры, где работают мобильные бригады обследующие людей с подозрением на коронавирус, 49 млн грн – медучреждения, которые оказывали стационарную помощь больным, но не вошли в список больниц, принимающих пациентов с COVID-19. Таких медицинских учреждений оказалось 144.

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Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине достаточно финансового запаса для эффективной борьбы с распространением COVID-19 в медучреждениях, но использовать ресурсы нужно рационально.

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