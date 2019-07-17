Дорогие овощи ударили по карманам украинцев

Некоторые популярные продукты за полгода подорожали вдвое

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

С начала 2019 года в Украине цены на овощи повысились более чем наполовину. Лидером подорожания оказалась картошка, цена которой за первое полугодие подскочила вдвое. Сейчас за килограмм картофеля просят более 17 гривен.

Заметно прибавили в цене и свекла с морковью – "плюс" 80% и 72% соответственно. А вот цены на лук в этом году выросли довольно скромно – всего на 11%. Впрочем, средняя зарплата в Украине за этот период поднялась также на 11%.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что помидоры в Украине подорожали втрое, а картофель может стать дефицитом. Аналитики овощного рынка объясняют, что в плохом виновата аномальная погода. Так, в начале июня посадки картошки во многих регионах смыло ливнями, в конце месяца их доконала жара.

Впрочем, есть надежда, что к осени ситуация исправится и цены упадут. Но дешево все равно не будет. Подробнее о ситуации узнавайте из специального материала новостей "Сегодня" "Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета".

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