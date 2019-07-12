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Дорогое лечение: названы цены на медуслуги для отпускников за границей

12 июля, 14:15

Медицинская страховка от туроператора спасет не в любом случае


Летний отдых может принести не только удовольствие, но и проблемы со здоровьем: простуда, мелкие травмы — царапины, натертости, внезапная головная боль и расстройства ЖКТ. Ранее новости "Сегодня" подсчитали, сколько стоит минимальная аптечка в отпуск, а теперь мы выяснили, как ударит по кошельку один день лечения за границей.

При покупке тура обязательно оформляется медицинская страховка. Но она покрывает далеко не все возможные случаи заболеваний. Поэтому перед поездкой обязательно ознакомьтесь с этим документом, чтобы понимать, за что несет финансовую ответственность страховщик, а за что придется платить из собственного кармана.

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А цены на лечение за рубежом "кусаются". Так, за день, проведенный в клинике Шенгенской зоны, придется выложить не мене 1300 евро. В некоторых экзотических странах эта услуга стоит более 2000 гривен. За наложение гипса на сломанную конечность придется заплатить от 500 евро. А вызов "скорой" в Европе обойдется в 400 евро, а в Арабских Эмиратах – и вовсе в 1100 евро.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что обязательно нужно взять в путешествие, чтобы отпуск прошел как можно легче.

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Тег цены, медицина, отпуск, лечение

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Сегодня

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