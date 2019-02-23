Дорогое сало: стало известно, как изменилась стоимость "национального продукта" украинцев
Эксперты отметили падение цен на сало для украинцев
Один из "национальных продуктов" украинцев – сало, стало дешевле. Журналисты "Сегодня" решили выяснить, насколько этот продукт популярен и устроили инспекцию рынков.
Так, продавщица с одного из столичных рынков, которая торгует домашним салом, рассказала, что покупают продукт хорошо.
"Было дороже сало, сейчас подешевело – было 120, а сейчас 100. Все же зависит от того, какая свинина. Свинина домашняя – ее же тоже кормишь хорошо, и качественно", – отметила продавец.
Еще одна продавщица рассказала, что на праздники и выходные люди покупают сало охотнее.
"Вот такое сальцо у нас идет по 110 гривен. Свеженькое, вчера резали. Есть такая подчеревинка, по 100 гривен, и так по 130", – рассказала она.
Обычно в январе сало дорожает, а в феврале, наоборот, дешевеет.
"Вот такое есть сало, называется серединка. Очень мягонькое и очень вкусное. Вчера было и по 120. Цена немного снизилась. И даже на мясо цена на пять гривен снизилась", – отметила другая продавщица.
тем, эксперт по ценообразованию Алексей Дорошенко объяснил, что сало подешевело, поскольку снизилась цена доставки – бензин и газ понемногу становятся дешевле.
"А это означает, что расходы на производство и доставку, они снизились. И это повлияло на цены не только на сало. Но мы увидим, что в феврале многие продукты будут фактически оставаться на нулевой отметке", – рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Также эксперт добавил, что цена на сало в разных регионах разная. Там, где развивается животноводство – оно дешевле. Так, цены в Киеве и Тернополе отличаются едва ли не вдвое.
Ранее мы писали, кому полезно есть сало, а также объясняли, как правильно выбрать самый вкусный хамон и сало. Стоит добавить, что ранее испанский футбольный клуб раскрасил свою форму в цвета хамона.
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