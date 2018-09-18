Дорогой бензин взвинтил цены в Украине

Вслед за топливом дорожает не только проезд, но и продукты

Бензин и дальше дорожает. Дешевле всего литр А-95 сейчас можно купить за 31,4 грн. Некоторые АЗС просят и вовсе 33,5 грн. Эксперты говорят, это не предел.

Цены на топливо уже повысили стоимость продуктов и проезда в общественном транспорте. Например, проезд в коммунальном транспорте и некоторых частных маршрутных такси столицы вырос на одну-две гривни. В Киеве треть перевозчиков берут по 8 гривен за поездку.

"Маршрутка по 8 гривен и обычный транспорт – тоже по 8 грн. Зарплата 3500 гривен, а в месяц получается 700-800 на две маршрутки и метро", – сетует жительница Киева Людмила.

Киевлянка Лариса отмечает, что теперь старается ходить пешком.

Но дойти до соседнего города или области не получится. А из-за роста цен на горючее некоторые перевозчики уже изменили стоимость проезда на междугородном сообщении. В среднем проезд подорожал на 5-10 грн. Те, кто приезжает на работу в Киев, жалуются: стоимость проезда изменилась, а зарплаты – нет.

Цены на АЗС будут расти, пока гривня ослабевает, говорит эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

"Мы на 85 процентов зависим от импорта. А импорт означает, что мы привязаны к стоимости нефтепродуктов в долларах и евро. Как только пошла девальвировать национальная валюта, можно смело ожидать повышения цен на нефтепродукты", – отмечает Землянский.

Вслед за топливом дорожают также "борщевой набор" и мясо. Продавщица Надежда из Черниговской области, как и ее коллеги, вынуждена пересмотреть цены на продукцию, которые привезла в столицу.

"Доставить стало дорого, на полях дорого собирать. Плюс на помидоры поднялись цены – они уже заканчиваются. И на картошечку – были 8 стало 10 грн", – говорит Надежда.

Усилить гривню и остановить рост цен помогут поступления валюты от экспорта зерновых и транш МВФ. Но одно из условий Международного валютного фонда – повышение тарифов на газ. Поэтому до октября украинцев может ожидать новый сюрприз.

Напомним, недавно украинский Госстат отчитался об инфляции. Оказалось, что летнее падение цен коснулось не всех продуктов, а снимать жилье стало дороже.