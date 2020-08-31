Дорожает картошка, дешевеют огурцы: как изменились цены на овощи и фрукты в Украине

Несмотря на то, что в Украине замерла официальная инфляция, цены на продукты меняются довольно ощутимо. Аналитики платформы EastFruit проанализировали, как изменилась стоимость фруктов, ягод и овощей в стране за неделю.

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В частности, среди овощей выросли в цене подешевевшие ранее томаты, причем рост цен коснулся всех разновидностей. Так, оптовые цены на помидор "сливка" выросли с 5-10 до 7-10 грн/кг, на грунтовый томат – с 5-8 до 5-11 грн/кг, на красный томат – с 14-20 до 18-25 грн/кг.

Также, несмотря на активную уборку урожая на приусадебных участках, увеличилась цена картофеля – с 4-7 до 5-8 грн/кг. Подорожали свекла (с 3-4 до 3,5-4,5 грн/кг) и морковь (с 4-5 до 3-5,5 грн/кг). Продолжает расти цена на цветную и пекинскую капусту. Цветная капуста на конец прошлой недели продавалась по 25-35 грн/кг против 20-35 грн/кг неделей ранее, цена на пекинскую капусту выросла с 7-8 до 8-10 грн/кг.

В то же время снизились цены на огурец (с 20-27 до 12-17 грн/кг), редис (с 10 до 8-10 грн/кг), кабачок (с 3-5 до 2-4 грн/кг) и брокколи (с 30-45 до 20-30 грн/кг). Также снизилась цена на подорожавшие ранее укроп и петрушку. Цена укропа упала с 60-70 до 30-70 грн/кг, петрушки – с 60-70 до 40-70 грн/кг.

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В фруктово-ягодном сегменте Украины падение цен показали бахчевые культуры и яблоки: стоимость арбуза снизилась с 1,5-3 до 1-3 грн/кг, дыни – с 3-7 до 4-5 грн/кг, яблок – с 9-20 до 9-17 грн/кг.

При этом продолжили увеличиваться цены на груши – с 18-27 до 18-30 грн/кг. Подорожал также виноград (с 12-35 до 15-40 грн/кг), персики (15-35 до 15-45 грн/кг) и нектарины (с 18-35 до 35-38 грн/кг). А наибольший рост цен за неделю показала голубика: цена на ягоду выросла на 80-90 грн/кг, до 250-270 грн/кг. Появился в продаже кизил по цене 60-65 грн/кг.

Как сообщалось, с января 2020 года по начало августа инфляция в Украине составила всего 1,4%. Однако некоторые продукты подорожали значительно сильнее среднего показателя даже по данным официальной статистики.

А о том, что происходило с ценами на ягоды в разгар сезона, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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