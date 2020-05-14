"Дороже, чем для Германии": Лукашенко возмутила цена на российский газ

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который в шестой раз баллотируется на выборах, вновь обратил внимание на цену российского газа. Так, Лукашенко заявил, что Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Беларусь.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе до 70 долларов: 65-68 долларов, но никак не 127 долларов, как для Беларуси. <...> Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия [победы], что Германии продают газ до 70", – заявил Лукашенко.

При этом премьер-министр страны Сергей Румас отметил, что уже на май запланированы переговоры с "Газпромом" по вопросу цены на газ.

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Напомним, ранее стало известно, что российский "Газпром" впервые в истории ушел в убыток по итогам отопительного сезона.

Как известно, у Украины сейчас нет договоренностей о прямых поставках газа из России. Впрочем, согласно последнему контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом", юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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