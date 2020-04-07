Достигшим 18-летия украинцам в "Слуге народа" предложили выплачивать стартовый капитал

Средства на выплаты будут поступать с налогов от продажи полезных ископаемых

В то время как каждый пятый малый бизнес в Украине из-за карантина оказался на грани закрытия, во фракции "Слуга народа" разработали законопроект, который предлагает выплачивать "стартовый капитал" по достижении совершеннолетия. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба партии.

"Средства будут выплачивать тем, кому исполнится 18 лет и кто все это время жил в Украине. Речь идет о детях, которые будут рождаться с 2021 года. Откуда государство будет брать на это деньги? Ежегодно 1% от реализации полезных ископаемых будет поступать во новосозданный Фонда будущего. А оттуда – на экономический паспорт каждого украинца", – говорится в сообщении.

Как отмечается, о возможности такого инструмента накопления средств для детей говорил Владимир Зеленский во время президентской кампании.

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Ранее сообщалось, что украинцам будут выплачивать денежную помощь при рождении ребенка удаленно для того, чтобы соблюсти требования карантина. Об этом заявили в Министерстве социальной политики.

Более подробнее читайте в материале Денежная помощь при рождении ребенка: как оформить и получить.

Напомним, недавно Зеленский выступил в Верховной Раде.

Выступление Зеленского в Раде

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