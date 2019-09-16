Достижению энергетической независимости Украины будет способствовать запуск нового энергорынка – эксперты

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Справедливость цен и тарифов – счастье для бизнеса и простых граждан находит общий знаменатель в определении – энергетическая независимость.

В рамках форума YES зарубежные эксперты единодушны – достижению энергетической независимости Украины будет способствовать запуск нового энергорынка. Именно это поможет производить больше электроэнергии, свести к минимуму количество аварий и перепадов напряжения в сетях. И самое главное – Украина получит шанс забыть о ручном регулировании цен. Ведь потребители смогут выбирать, у кого из-более шестисот поставщиков покупать киловатты: кто предложит более низкую цену и лучшее качество услуг. Стоимость должны определять именно спрос и предложение, говорят специалисты.

"Принцип соревнования – фундаментальный, если мы говорим о ценовых выгодах для потребителей. Украина должна эту конкуренцию только популяризировать. А чтобы она функционировала как следует, – наладить торговлю электроэнергией с соседними странами. Это снизит цены на киловатты и для украинской промышленности, и для рядовых потребителей", – говорит Шевки Аджунер, экс-директор представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине.

"Экономисты в мире не придумали ничего лучше, чем работающий рынок. Для того, чтобы были качественные услуги, для того, чтобы были справедливые тарифы. Мы перешли на европейский понятный рынок, что создаст конкуренцию. Ручное управление в любом секторе, включая энергетику, это прямой путь к коррупции", – убежден Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК.

Напомним, с 1 июля в Украине введен новый оптовый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом "О рынке электрической энергии". Запуск рынка — это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.

После запуска нового рынка электроэнергии ежесуточно увеличивается ее импорт, что влияет на снижение цен на рынке.

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