Достойные зарплаты в Украине: как нам нужно работать, чтобы получать хорошие деньги

В последнее время часто приходится слышать, что повышение минимальных зарплат и пенсий приводит к росту инфляции. В частности, в НБУ посчитали, что увеличение в 2017 году минимальных зарплат в два раза добавило порядка 2-2,5% к инфляции. Осовременивание пенсий, которое проводилось в рамках пенсионной реформы прошлой осенью, привело к дополнительному росту инфляции на 0,8%. С января 2018 года минимальные зарплаты еще подросли, а с апреля обещают скорректировать формулы расчета пенсий, что также приведет к их росту.

Получается, эти повышения также будут "съедены" инфляцией, полностью или частично? Можно ли сделать так, чтобы зарплаты росли, а цены не увеличивались? Мы расспросили об этом знающих людей.

Гендиректор Директората норм и стандартов достойного труда Минсоцполитики Юрий Кузовой: "Стоимость труда у нас в стране занижена"

- Многие экономические эксперты говорят о том, что механическое повышение минимальной зарплаты, без повышения эффективности, продуктивности труда, приводит к росту инфляции. По их мнению, инфляция в прошлом году оказалась выше прогнозных показателей в том числе из-за существенного повышения минимальной заработной платы и, как следствие, роста всех зарплат. Это действительно так?

- Безусловно, увеличение денежной массы при не увеличении количества товаров может приводить к росту цен, изменению курса валют и так далее. Поэтому, конечно, обязательства работодателей по увеличению заработной платы имели определенные негативные эффекты для уровня цен. Если же рост зарплат сопровождается повышением эффективности труда, то есть производством и реализацией большего количества продукции, в таком случае влияния на инфляцию это не оказывает.

- А как может повыситься продуктивность работы врача, учителя, продавца?

- Вы приводите в пример сферу услуг. Но оценка стоимости труда в этих сферах формируется исходя из стоимости труда в производственном секторе . Поэтому, говоря о необходимости повышать производительность труда, подразумевают в первую очередь необходимость возрождения промышленности. Услуги – это сопутствующая сфера, и она будет развиваться исходя из потребностей и возможностей производственной сферы.

- Получается, люди с низкими зарплатами, которым не хватает на жизнь, мечтают получать больше, но вместе с дополнительными деньгами получают и очередной рост цен.

- Тот факт, что стоимость труда у нас в стране занижена, уже, наверное, никто не оспаривает. Понятно, что за свой труд, за то, что человек тратит свое время, прилагает усилия, он должен получать достаточное вознаграждение, чтобы удовлетворить свои необходимые потребности и не задумываться о том, чем ему завтра накормить детей или на что покупать те или иные нужные вещи. Но уровень зарплат определяется как потребностями людей, так и экономическими возможностями страны.

Размер фактического прожиточного минимума для работающих граждан (т.е. с учетом обязательных платежей) на февраль месяц составляет 4050 грн. Это означает, что доход любого работника должен быть оплачен не ниже, чем этот размер прожиточного минимума. Ведь минимальная зарплата должна обеспечивать возобновление рабочей силы и поддерживать способность работника производить продукцию. И вот с этой точки зрения труд в нашей стране действительно недооценен. Поэтому последние решения правительства о повышении минимальной заработной платы вдвое и были направлены именно на решение этой задачи.

- А как измеряется продуктивность труда?

- О ней судят по нескольким параметрам. Прежде всего принимают во внимание количество ВВП на душу населения. Судят и по общему количеству – физическому объему продукции, произведенной в стране. То есть если ее количество увеличивается, а общая стоимость – нет, говорят о повышении продуктивности.

Что касается производительности труда на конкретных предприятиях – главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что им трудно конкурировать на мировом рынке в условиях глобализации. Мы ведь живем в открытом мире и пытаемся конкурировать с другими странами. Но налоги у нас не ниже, технологично наша промышленность более отсталая. Вот и выходит, что единственное наше преимущество – это невысокая стоимость рабочей силы.

Если удается кому-то из работодателей удается выйти на конкурентный уровень за счет других показателей, это хорошо. Поэтому, на мой взгляд, необходимо повышать производительность труда, технологичность именно в промышленности.

Общий эффект от повышения зарплат положительный

Директор по аналитической работе Института общественно-экономических исследований Ярослав Жалило говорит о том, что по общим цифрам статистики нельзя судить об изменении благосостояния каждой социальной группы или каждого региона.

"По статистике, реальные зарплаты, то есть повышенные зарплаты за вычетом инфляции, выросли за прошлый год на 19%. Но это средний показатель, и далеко не всегда его можно развести по профессиям, по территориям и т.д. Для категорий населения с низкими доходами инфляция более чувствительна, потому что они больше сталкиваются с продовольственной инфляцией, а она у нас составляет порядка 20%. Для более высокодоходных категорий инфляция меньше ощутима. Хотя для так называемого среднего класса, просто для людей со средним достатком, это тоже чувствительно, потому что они лишены субсидий, они не всегда получают позитивный эффект от повышения "минималки", но инфляция на них тоже сказывается. Есть еще такое понятие, как располагаемый доход семьи. Это не только заработная плата, но и пенсии, пособия членов семьи. Так вот за прошлый год в реальном измерении доход украинских семей вырос на 9%. И, я думаю, корректнее говорить именно о таком реальном улучшении благосостояния среднего домохозяйства за прошлый год. К слову, Международный республиканский институт провел опрос жителей всех областных центров, и оказалось, что оптимизм людей в оценках состояния своего домохозяйства за последний год существенно вырос. На вопрос "За последний год благосостояние вашего домохозяйства ухудшилось или улучшилось?" средний показатель по всем регионам вырос, по сравнению с прошлым годом", – говорит Ярослав Жалило.

Продуктивность труда в Украине растет, но медленно

Подсчет продуктивности труда украинских работников ведет Министерство экономического развития. По его данным, с 2013 по 2015 год продуктивность труда в Украине снижалась, хотя и незначительно: от 0,1 до 0,8% в год. А начиная с 2016-го уже выросла – на 3,4%, по сравнению с предыдущим годом. В 2017-м на конец третьего квартала показатель увеличился на 2,7%. Однако по сравнению с темпами, которые Украина демонстрировала в начале 2000-х, мі, можно сказать, топчемся на месте.

В разных отраслях продуктивность труда растет не одинаково. Так, по итогам 2016 года самыми высокими темпами продуктивность труда росла в строительстве (14,6%). Также высокие показатели были в операциях с недвижимостью (+7,3%), а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (+6,5%). Наибольшее падение продемонстрировали финансовая и страховая деятельность (-2,2%), здравоохранение и социальная сфера (-2,1%), образование (-0,8%).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, какой зарплаты для себя хотели бы сами украинцы.

А до этого мы рассказывали, сколько украинцы зарабатывают за час.