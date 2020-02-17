"Доступные кредиты 5-7-9%": сколько выдали за две недели

Выдачей кредитов пока занимались лишь госбанки, но вскоре к программе подключатся и частные банки

/ Фото: пресс-центр НБУ

За последние две недели государственные банки выдали кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на 27 млн гривен. Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов.

"Выдали 27 млн гривен кредитов в течение последних двух недель. Вскоре мы ожидаем, что частные банки к этой программе присоединятся", – сказал министр.

Всего на программу дешевых кредитов в 2020 году предусмотрели 2 млрд гривен.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что дешевые кредиты призваны оставить отечественный бизнес в Украине и вернуть тех, кто уехал. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, который в день выдачи первого кредита по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" посетил государственный банк "Укргазбанк". Он призвал украинцев пользоваться дешевыми кредитами и открывать свой бизнес.

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Также мы сообщали, что еще до запуска госпрограммы бизнес проявлял интерес к ней, поскольку слишком давно был лишен доступа к дешевым кредитным ресурсам.

После старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" новости "Сегодня" провели эксперимент и отправились за деньгами вместе с предпринимателем, который захотел получить кредит в рамках госпрограммы:

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