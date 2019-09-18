"Дотянуть до холодов": какой может быть переговорная тактика России по газу

/ Фото: AFP

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Кабинет министров отдал в подчинение Министерству финансов "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) – предприятие, созданное в целях анбандлинга (разделения "Нафтогаза "Украины"). Предполагается, что таким образом удастся добиться независимости нового оператора газотранспортной системы Украины от "Нафтогаза".

Правительственное решение усилит позиции Украины в трехсторонних газовых переговорах между Украиной, ЕС и РФ, которые состоятся 19 сентября. Такое мнение новостям "Сегодня" озвучил Валерий Боровик, глава правления альянса "Новая энергия Украины".

"Это [решение Кабмина] повышает наши переговорные позиции, поскольку Украина все больше приближается к европейским стандартам ведения бизнеса в энергетическом секторе… Это может быть использовано как аргумент, что и договор о транспортировке должен быть заключен на европейских основаниях с учетом последних решений и правительства, и тех законов, законодательных актов, которые были приняты до этого", – сказал он.

В то же время Боровик сомневается, что Россия пойдет на условия Украины.

"Я думаю, что россияне сейчас ни на что соглашаться не будут. Россияне будут тянуть до начала серьезных холодов, до начала отопительного сезона, чтобы путем давления и шантажа подтягивать к своей позиции как европейцев, так и Украину", – отметил эксперт.

И европейцы, к сожалению, могут уступить РФ, добавил Боровик.

Ранее в Кремле заявили, что не ждут достижения конкретных договоренностей от предстоящей "трехсторонке".

Напомним, что трехсторонняя встреча по газу, о которой ранее договорились Россия и ЕС, пройдет 19 сентября в формате Украина – РФ – Еврокомиссия на уровне министров энергетики.

Главной темой переговоров станет обсуждение условий поставок и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 2020 года, то есть после завершения действующего транзитного контракта. Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской ГТС. Это должно обеспечить Киеву поступления от России в размере до 3 млрд долларов в год в качестве оплаты за транзит.

Россия предлагает продлить на год действующий контракт. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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