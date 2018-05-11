"Довели до ручки": Гройсман описал ситуацию с Одесским припортовым заводом

Государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) специально заводили в долги, чтобы не допустить его приватизации. При этом именно продажа ОПЗ должна была дать старт большой приватизации в Украине. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "112 Украина".

"ОПЗ просто довели до ручки с точки зрения правления. ... Сейчас у нового руководителя Фонда госимущества есть серьезный вызов, с которым он может справиться. Я готов ему помогать. Его (завод. – Ред.) специально завели в долги, я убежден в этом, правоохранительные органы должны дальше это расследовать. Его завели в долги, ослабили... потом водили всех по кругу, чтобы его не приватизировать, а удерживать в коррупционных лапах", – заявил Гройсман.

По словам премьера, правительство в настоящее время занято решением проблем предприятия.

"Я не вижу пока политической или хозяйственной воли у руководства [завода]", – добавил Гройсман.

Напомним, 30 апреля работа Одесского припортового завода была остановлена из-за прекращения поставок газа. Ранее производство на ОПЗ останавливали на период с 10 июля 2017 года до 29 января 2018 года.