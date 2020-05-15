Доверие президента лопнуло – министр Криклий готов уйти в отставку

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ближайшее время может уйти в отставку. За последние месяцы он стал фигурантом сразу нескольких коррупционных скандалов, пишут "Українські Новини".
В интервью интернет-изданию "Буквы" министр признался, что готов к своему увольнению.
"Отправят, так отправят (в отставку). Тут главное успеть больше сделать, потому что политическая жизнь, она переменчива", – сказал он.
При этом Криклий утверждает, что ему ничего не известно о претензиях к его работе со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
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Как известно, Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело против Криклия из-за махинаций с газобалонным оборудованием.
Ранее бывший народный депутат Леонид Емец обвинил Криклия в том, что министр в интересах частных авиакомпаний не позволяет украинцам вернуться домой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Одним из самых громких скандалов стала информация о существовании так называемого "транспортного картеля" во главе с Криклием и председателем транспортного комитета Верховной Рады Юрием Кисилем, коррупционную деятельность которых прикрывают нардепы-"велюровцы" Николай Тищенко и Игорь Негулевский.
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