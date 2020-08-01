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ДТЭК будет выглядеть по-новому

1 августа, 11:36

Инна Бабур Инна Бабур

Визуальный стиль компании стал более современным и гибким

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Компания представила обновление визуального стиля, который не менялся с 2013 года.

Об изменениях визуального стиля и обновлении креативной платформы компания рассказала в презентационном ролике.

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По словам Ольги Захаровой, директора по коммуникациям ДТЭК, новая версия визуального стиля демонстрирует те изменения, которые произошли в ДТЭК за последние годы, и отражает новую стратегию компании, ее ценностные приоритеты и ключевые направления развития бизнеса.

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Графический стиль бренда ДТЭК, креативная платформа и концепция рекламной кампании были разработаны украинским агентством SHOTS. Руководитель агентства Михаил Поливанов считает, что визуальный стиль компании в результате стал более современным и гибким за счет динамичности и адаптивности новых элементов.

При этом в рекламной кампании, которая стартовала 6 июля 2020 года, ДТЕК рассказывает о главной идее новой коммуникационной платформы – энергии перемен. ДТЭК уже 15 лет дает энергию людям, которые работают на благо страны и меняют Украину к лучшему.

Вдохновляющий ролик-манифест о людях в рамках рекламной кампании к 15-летию ДТЭК сняла продакшн-студия ESSE.

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Все детали обновления визуального стиля и коммуникационной платформы ДТЭК по ссылке: https://www.dtek.com/media-center/press/energiya-peremen-dtek-obnovil-vizualnyy-stil-/

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