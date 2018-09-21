ДТЭК будет заряжать электромобили UBERDRIVE

Водители электромобилей, которые входят в партнерский парк UBERDRIVE, получат скидку до 25% на зарядку на всех станциях STRUM

Сеть скоростных зарядных станций STRUM, управляемая энергокомпанией ДТЭК, начнет заряжать парк электромобилей UBERDRIVE – крупнейшего партнера UBER в Украине. Стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве.

Водители электромобилей, которые входят в партнерский парк UBERDRIVE, получат скидку до 25%

на зарядку на всех станциях STRUM. Так, 1 кВт/час скоростной зарядки на портах мощностью 50 кВт для них будет стоит 6 грн. Зарядка переменным током мощностью 22 кВт обойдется в 4 грн за кВт/час.

По состоянию на сентябрь 2018 г. в партнерский автопарк UBERDRIVE входит около 300 электромобилей, которые работают в UBER.

"Электромобили – это инновационный и экологически чистый вид транспорта. Уверен, что наше взаимодействие с UBERDRIVE поспособствует тому, чтобы электромобили все чаще приезжали на вызов киевлян и жителей других городов", – сказал руководитель сети STRUM Игорь Ковалев.

"Количество пользователей электромобилей, заинтересованных работать в UBERDRIVE, стремительно растет. Скоростная зарядка – одно из важных преимуществ, которое позволит привлекать новые электромобили в нашу программу, которые, уверен, по достоинству оценят украинцы", – отметил генеральный менеджер UBERDRIVE Сергей Шевченко.