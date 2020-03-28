"ДТЭК Энерго работает в штатном режиме, компания начала реструктуризацию займов", – генеральный директор

ДТЭК Энерго продолжает в штатном режиме осуществлять деятельность по добыче угля и производству электроэнергии, обеспечивая потребителей Украины электроснабжением. Компания не планирует сокращений и увольнений, а зарплата сотрудникам продолжает выплачиваться в соответствии с действующим законодательством

"Компания ДТЭК Энерго начала переговоры с кредиторами о реструктуризации займов. Мы хотим перейти на новые условия обслуживания, чтобы снизить экономическую нагрузку на компанию, сохранить рабочие места и обеспечить бесперебойную работу предприятий. Это необходимое условие сегодня, которые вызвано экономической ситуацией из-за системного кризиса в украинской энергетике и усилено мировым кризисом из-за пандемии коронавируса COVID-19", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Реструктуризация – это не дефолт, это вынужденное изменение порядка и сроков выплат кредиторам. Компания уверена в достижении компромисса с держателями облигаций и банками.

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