ДТЭК ЭСКО инвестирует 30 млн грн в энергоэффективные проекты на ММК Ильича

В рамках двух энергоэффективных проектов, которые финансирует и выполняет ДТЭК ЭСКО, планируется установить 2,2 тыс. современных LED-светильников, реконструировать 3 обжиговых машины с установкой 24 новых газовых горелок с повышенным КПД и 3 комплектов системы автоматики на базе промышленных контроллеров. Проекты реализуются в рамках энергосервисных контрактов.

"Благодаря сотрудничеству с ДТЭК ЭСКО мы планируем сэкономить 7,2 млн кВт∙ч электроэнергии в год и 1,6 млн м3 газа. Это эквивалентно сокращению выбросов на 9 тыс. тонн СО2 в год. Ожидаемый экономический эффект от реализации двух проектов – экономия порядка 14 млн грн расходов на электроэнергию и газ в год. Не вкладывая собственных средств, мы модернизируем производство, улучшим условия труда и повысим промышленную безопасность на предприятии", – отметил генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко.

"Мы планируем вложить порядка 30 млн грн в оба энергоэффективных проекта на ММК Ильича. И обсуждаем еще одну крупную модернизацию с фокусом на экологию. Все проекты мы реализуем через механизм энергосервиса. То есть мы финансируем и выполняем проекты "под ключ", гарантируя заказчику экономию энергоресурсов. Возврат своих инвестиций мы получаем исключительно за счет части сэкономленных заказчиком средств. По такой же модели мы модернизируем предприятия ДТЭК, где мы выполнили проекты с экономией от 35 до 90% электроэнергии, а также объекты бюджетной сферы. В городе Мариуполь аналогичным образом можно модернизировать садики, школы, больницы, обновить уличное освещение, переоборудовать котельные и ТЭЦ", – сказал директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.

Напомним, ранее сообщалось, что ДТЭК Добропольская ЦОФ за год сэкономила 90% электроэнергии на освещении главного корпуса предприятия. Благодаря энергоэффективному проекту, который был выполнен в июле 2017 года, предприятие уменьшило потребление электроэнергии на 1,1 млн кВт∙ч, уменьшив свои платежи за электричество на 2 млн грн.