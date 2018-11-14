ДТЭК инвестирует 1 млрд евро в зеленую энергетику – Тимченко

Энергетический холдинг ДТЭК видит будущее за развитием зеленой генерации и активно инвестирует в нее. Также компанию интересуют системы хранения энергии, рассказал генеральный директор Максим Тимченко в интервью интернет-изданию "Экономическая правда".

По словам руководителя ДТЭК, финансирование проектов альтернативной энергетики будет осуществляться частично за средства компании, частично – за счет привлеченного капитала.

"На прошлой неделе у нас было заседание набсовета, связанное с утверждением проекта строительства Орловской ветроэлектростанции на 100 мегаватт. Соответственно, на заседании набсовета мы обсуждали и утвердили проект. Вы, наверное, слышали наше заявление о том, что мы хотим инвестировать до миллиарда евро в развитие зеленой генерации? Как правило, инвестиции в эти проекты осуществляются где-то в пропорции 35:65. 65% – это привлеченный капитал, 35 – акционерный", – проинформировал Максим Тимченко.

ДТЭК – стратегический холдинг, развивающий бизнес в энергетической отрасли. Предприятия ДТЭК ведут добычу угля и природного газа, производят электроэнергию на станциях тепловой и возобновляемой энергетики, поставляют тепло- и электроэнергию конечным потребителям и оказывают энергосервисные услуги. Непосредственное управление производственными предприятиями в каждом из направлений бизнеса осуществляют операционные компании.

Производственные показатели ДТЭК за 2017 год: добыча угля – 27,7 млн тонн, добыча природного газа – 1 655 млн куб. метров, производство (отпуск) электроэнергии – 37,1 млрд кВт∙ч, из которых 637,8 млн кВт∙ч обеспечили станции возобновляемой энергетики; передача электроэнергии по сетям – 43,2 млрд кВт∙ч.

В состав ДТЭК входит Ботиевская ВЭС — крупнейшая ветровая электростанция Украины. Установленная мощность энергостанции составляет 200 МВт. Строительство осуществлялось в две очереди: в 2012 году было запущено 30 установок "Vestas V-112", в 2014 году — ещё 35. В 2017 году энергостанцией было сгенерировано 634,1 млн кВт⋅ч.

ДТЭК входит в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов.