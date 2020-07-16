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ДТЭК Нефтегаз проведет масштабную "зеленую" сейсморазведку

16 июля, 14:02

Инна Бабур Инна Бабур

Бескабельная сейсморазведка станет первым проектом, реализованным в рамках Нефтегазового технохаба

ДТЭК Нефтегаз в 2020 году проведет масштабную сейсморазведку по современной "зеленой" технологии с регистрацией данных в режиме реального времени. Такой вид исследований будет проведен на одном из активов компании.

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Бескабельная технология "зеленой сейсмики" считается наиболее инновационным и экологичным способом сейсморазведки. Ее особенность заключается в том, что для соединения сейсмоприемников используется не кабель, а беспроводные системы, для установки датчиков не требуется специальная тяжелая техника.

Использование бескабельной технологии позволяет эффективно проводить работы в условиях сложного ландшафта и в труднодоступных местах, где ранее это было сделать невозможно. Также это дает возможность сократить сроки работ и минимизировать любое возможное воздействие на окружающую среду. Регистрация сейсмических данных в режиме реального времени позволяет проводить оценку качества регистрируемых данных непосредственно во время проведения работ. Это существенно повышает качество получаемой геофизической информации ввиду близости городов и наличия шумов.

Бескабельная сейсморазведка станет первым проектом, реализованным в рамках Нефтегазового технологического хаба (Технохаба), создание которого анонсировал ДТЭК Нефтегаз для консолидации усилий и решения задач компаний газодобывающей отрасли. После успешного апробирования, решение будет передано в банк технологий Технохаба, что позволит оптимизировать и тиражировать "зеленую сейсмику" на системной основе среди участников этой организации.

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"Бескабельная зеленая сейсморазведка позволит повысить точность геологических прогнозов, ускорить подготовку новых площадей к бурению и сделать добычу газа еще более эффективной и экологичной", – подчеркнул руководитель Технологического центра ДТЭК Нефтегаз Максим Дорохов.

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Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров отметил: "В условиях кризиса на нефтегазовом рынке крайне важно внедрять современные технологии, которые позволят увеличить эффективность добычи газа и тем самым обеспечить дальнейшее развитие газодобывающей отрасли. Для этого ДТЭК Нефтегаз инициировал создание Нефтегазового технологического хаба, целью которого будет поиск и привлечение инновационных решений в Украину. "Зеленая" сейсмика станет первым масштабным проектом в рамках Технохаба и ее успешная реализация позволит тиражировать данную технологию на всю отрасль и внедрить новые подходы геолого-разведочных работ в Украине".

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