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ДТЭК Нефтегаз с начала года заплатил в бюджеты Полтавской области 53 млн гривен

28 октября, 15:32

Новости компаний

Местные общины тратят эти средства на энергоэффективность, развитие медицины и образования

Фото: ДТЭК

Фото: ДТЭК

За три квартала 2019 года ДТЭК Нефтегаз заплатил 53 млн гривен ренты в бюджеты всех уровней Полтавской области.

Так, в областные, районные, сельские и бюджеты объединенных территориальных общин, в которых компания ведет добычу газа, было перечислено:

  • 21,18 млн грн – в Полтавский областной бюджет;
  • 4,86 млн грн – в бюджет Мачуховской ОТГ;
  • 3,37 млн грн – в бюджет Савинцовского сельсовета;
  • 5,60 млн грн – в бюджет Ковалевского сельсовета;
  • 6,74 млн грн – в Миргородский районный бюджет;
  • 11,2 млн грн – в Шишацкий районный бюджет.

Местные общины используют эти средства для реализации проектов по энергоэффективности, повышения качества медицинских и образовательных услуг, инфраструктуры. Такие проекты включают установление энергоэффективных окон, закупку медицинского оборудования, ремонт дорог.

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Напомним, что Закон Украины № 1793 VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата" действует с 1 января 2018 года.

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Законом предусматривается 2% от ренты направлять в областные бюджеты, 2% – в районные и 1% – в бюджеты местного самоуправления по месту нахождения (добычи) соответствующих природных ресурсов. Исключение составляют бюджеты городов республиканского и областного значения и бюджеты объединенных территориальных общин, которые получат 3%. 95% от ренты поступает в общий фонд государственного бюджета.

Ранее также сообщалось, что ДТЭК Нефтегаз вложит в украинскую добычу газа более 10 млрд гривен.

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бюджет Полтавская область рента ДТЭК Нефтегаз

Источник: Сегодня

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