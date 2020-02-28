ДТЭК Нефтегаз увеличит добычу газа до 5 млрд куб. м

Эксперты утверждают, что положительная тенденция по увеличению объемов добычи газа частными компаниями наблюдается второй год подряд

ДТЭК Нефтегаз планирует нарастить добычу газа до 2 млрд куб. м в 2021 году и увеличить этот показатель до 5 млрд куб. м. в ближайшие пять лет. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Щуров на Украинском энергетическом форуме.

По его словам, росту добычи будут способствовать системные инвестиции и инновации, которые сейчас внедряются компанией. Так, благодаря применению современных технологий ДТЭК Нефтегаз успешно разрабатывает плотные коллектора (залежи тайт-газа) и сократил срок бурения глубоких скважин до рекордных 3,5 месяцев.

"Ежегодно инвестируя миллиарды гривен в бурение, геологию и инновации, ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу более чем в три раза на двух месторождениях, которые находятся в зрелой стадии разработки. В следующие пять лет мы планируем выйти на новую динамику развития и утроить сегодняшний показатель", – подчеркнул Щуров.

Как отметили на форуме эксперты, второй год подряд наблюдается положительная тенденция по увеличению объемов добычи газа частными компаниями.

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"В 2019 году добыча частных компаний выросла на 5,05% и достигла рекордных 4,6 млрд куб. м газа", – отметил во время своего выступления исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

Напомним, сегодня доля частного сектора составляет 22% в общей структуре добычи газа в Украине.

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