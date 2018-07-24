ДТЭК Нефтегаз занял второе место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Полтавской области

За 2017 год компания уплатила 1,52 млрд грн, что на 5% больше в сравнении с 2016 годом

Компания "Нефтегаздобыча", добывающий актив ДТЭК Нефтегаз, заняла второе место по сумме налоговых отчислений в бюджет Полтавской области.

За 2017 год компания уплатила 1,52 млрд грн, что на 5% больше в сравнении с 2016 годом.

Согласно данным Государственной фискальной службы, опубликованным в журнале "Вісник. Рейтинг", семь из десяти крупнейших налогоплательщиков Полтавской области – это предприятия, которые занимаются добычей газа, нефти и разведывательным бурением.

Также Полтавская область занимает второе место в Украине по валовому региональному продукту, который составляет 81 тыс. грн на душу населения, и шестое место – по доходам населения.

Напомним, ранее генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров рассказал, что за 6 мес. 2018 г. компания добыла 818 млн куб. м газа, что превышает запланированные показатели на этот период.