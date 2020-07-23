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ДТЭК первым в Украине устанавливает промышленную систему накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 1.5 МВт⋅ч

23 июля, 09:20

Инна Бабур Инна Бабур

Это будет первая в Украине СНЭ промышленного масштаба

ДТЭК заключил контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной системы накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 1.5 МВт⋅ч. ДТЭК и Honeywell приступили к детальному проектированию системы и ее изготовлению, чтобы уже до конца года запустить первую крупнейшую батарею Украины на площадке Запорожской ТЭС (г. Энергодар).

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"Компания ДТЭК постоянно внедряет инновационные решения и технологии для повышения надежности, экологичности и эффективности энергетической отрасли. Будущее энергетики — это отказ от централизованной энергетической системы и переход к гибкой децентрализованной. Много внимания уделяется возобновляемой энергетике, для стабильной работы которой накопители энергии жизненно необходимы. ДТЭК — движущая сила изменений, которые определят будущее энергетического сектора Украины. Сотрудничество с Honeywell это наш вклад в цели национального масштаба", - сказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

По словам генерального директора ДТЭК Энерго Дмитрия Сахарука, это будет первая в Украине СНЭ промышленного масштаба, которая станет пилотным проектом ДТЭК по наработке оптимальных моделей работы на различных сегментах энергетического рынка страны.

"Для стабильной работы энергосистемы страны важен баланс, необходимы высокоманевровые мощности и накопители энергии. Система накопления электроэнергии позволяет отложить потребление и использование электроэнергии до тех пор, когда это будет нужно потребителям. Батареи будут предоставлять вспомогательные услуги системному оператору НЭК "Укрэнерго", гарантируя надежную работу энергосистемы страны", - сказал Дмитрий Сахарук.

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Промышленная система накопления электроэнергии – это новый уровень качества и поддержания стабильности объединенной энергосистемы Украины. ДТЭК также рассматривает возможность подключения накопителей к своим возобновляемым источниками энергии, но данный вопрос нуждается в дополнительном законодательном урегулировании.

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Подписав контракт, ДТЭК присоединился к программе Honeywell Experion® Energy, которая позволяет крупным заказчикам разрабатывать и запускать масштабные промышленные системы накопления энергии.

"Наша система управления энергией Experion Energy поможет ДТЭК стать пионером на украинском рынке, позволив создать бизнес-модель управления активами накопления энергии. Также она даст возможность сбалансировать энергосистему по мере увеличения доли возобновляемых источников энергии в Украине", - добавил Эрен Эргин (Eren Ergin), генеральный директор по возобновляемой энергетике и распределенным активам Honeywell Process Solutions.

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