ДТЭК победил в двух номинациях рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты"

5 марта на церемонии награждения победителей VI Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией «Репутационные АКТИВисты» ДТЭК получил награды за первые места сразу в двух номинациях: ТЭК — генерация электроэнергии и ТЭК — добыча нефти, газа и угля. Это уже традиция, ДТЭК третий год подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге

Рейтинг качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты" был задуман как способ выразить общественное признание компаниям, которые добились высоких результатов в этой сфере. Он составляется на основании оценки деятельности номинантов независимыми экспертами по таким критериям, как репутационная стабильность, имиджевый капитал и КСО, медийная активность, инновационный подход, качество антикризисных коммуникаций. В этом году для участия в рейтинговании было отобрано более 700 компаний из 40 отраслей, которые оценивали свыше 100 экспертов.

Отмечает Александр Шевелев, руководитель отдела коммуникаций ДТЭК Нефтегаз, что высокая оценка в управлении репутацией – заслуга всего коллектива компании. "На корпоративную репутацию влияет множество факторов. Это экономическая эффективность, внедрение инноваций, ответственный подход к производству, соблюдение экологических норм, проведение социальных проектов в регионах присутствия, создание достойных условий труда. Мы достигаем этих целей благодаря вовлечению каждого сотрудника. И эти факторы не только создают крепкую репутацию компании, но и становятся залогом успеха нашего бизнеса".

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"Мы очень рады, что нашу компанию оценили независимые эксперты в рейтинге "Репутационные АКТИВисты-2020". – комментирует Виктор Зинченко, руководитель департамента корпоративных коммуникаций ДТЭК Энерго. – С самого начала своей деятельности ДТЭК придерживается принципов партнерства с обществом и государством. Мы понимаем, что крупные проекты успешно реализуются в отношениях доверия, и это дает толчок к развитию городов и регионов, в которых работают наши предприятия, а значит и в целом страны. Более $10 млрд ДТЭК инвестировал в проекты энергетики и устойчивого развития. Мы верим, что правильное управление репутацией помогает бизнесу отвечать на самые сложные вызовы современности и переживать самые непростые времена".

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