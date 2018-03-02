ДТЭК подал заявки на участие в конкурсе "Укрнафты" по привлечению инвесторов

В прошлом году "Укрнафта" объявила инвестиционный конкурс на действующие месторождения

Энергохолдинг ДТЭК подал заявки на конкурс ПАО "Укрнафта" по привлечению инвесторов к разработке месторождений этой компании.

Об этом сообщил генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров на конференции Uкrainian Energy Forum-2018 в Киеве в среду, сообщает "Энергореформа".

"В прошлом году "Укрнафта" объявила инвестиционный конкурс на действующие месторождения. Мы заинтересованы в участии по всем месторождениям. Более того, подали все необходимые заявки. Будем ждать результатов конкурса и надеемся, что "Укрнафта" привлечет эффективных инвесторов", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что "ДТЭК Нефтегаз" в Полтавской области заплатил первую ренту за пользование недрами – около 8 млн гривен поступило в областные бюджеты.