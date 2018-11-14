ДТЭК поддержал объединение европейской и украинской энергосистем

После синхронизации объемы торговли в европейском направлении могут вырасти в пять раз

Энергетический холдинг ДТЭК готовится к объединению украинской и европейской энергосистем и поддерживает этот процесс, рассказал в опубликованном 14 ноября интервью изданию "Экономическая правда" генеральный директор компании Максим Тимченко.

"Я лично и компания все эти годы поддерживали эту идею. У нас в стране из 22 энергоблоков, которые прошли реконструкцию, 19 сделала ДТЭК. В рамках реконструкции мы всегда принимали меры, необходимые для синхронизации энергосистем. В основном это инвестиции в автоматику. Поэтому сегодня наши блоки наиболее подготовлены для синхронизации и мы выполним те обязательства, которые были взяты", – заявил Тимченко.

По мнению руководителя ДТЭК, такое объединение позволит украинским потребителям получить сбалансированную цену, а компании – увеличить экспорт электроэнергии.

"Это даст серьезное расширение возможностей перетоков. Сегодня у нас объемы торговли в европейском направлении около 4 млрд кВт·ч, а после синхронизации они вырастут до 20 млрд кВт·ч. Это означает, что перетоки могут быть как в одном, так и в другом направлениях. Направление перетоков будет зависеть от ценовой конъюнктуры. Что сегодня происходит? Возьмем, например, Польшу. За последние несколько месяцев там серьезно выросли цены, доходит до €70 за МВт·ч, а наш тариф – где-то €50 за МВт·ч. Что мы будем делать? Конечно, мы будем экспортировать. Будет и по-другому, как было два года назад. Тогда цена в Европе составляла около €40, у нас – около €55", – объяснил он.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Украина подписала соглашение об условиях объединения энергосистемы с ENTSO-E 28 июля 2017 года в Брюсселе. Технический возможный объем обмена мощности между системами планируется увеличить с 885 МВт до 2200 МВт через пять лет и до 4000 МВт – через 10 лет, сообщали в "Укрэнерго".

ENTSO-E – Европейское сообщество операторов магистральных сетей в области электроэнергетики (European Network of Transmission System Operators for Electricity), организация, созданная в 2009 году. Она объединила шесть отраслевых ассоциаций, в которые входит 42 национальные энергетические компании Европы.