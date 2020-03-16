Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,09
28,99

ДТЭК присоединился к глобальной Платформе ВЭФ по борьбе с коронавирусом

16 марта, 12:22

Платформа ВЭФ обеспечит доступ компаний-членов ВЭФ к информации и анализу для оптимальных решений по предотвращению распространения вируса и устранению негативных последствий

ДТЭК присоединился к новой глобальной Платформе действий по борьбе с коронавирусом COVID-19. Платформа создана Всемирным экономическим форумом при поддержке Всемирной организации здравоохранения и открыта для всех компаний и отраслевых групп, а также других заинтересованных сторон.

Цель Платформы ВЭФ – объединить усилия в борьбе с коронавирусом, который несет угрозу для жизни и здоровья людей, а также для экономики многих стран. Платформа ВЭФ обеспечит непрерывный доступ компаний-членов ВЭФ к надежной информации и анализу для оптимальных решений по предотвращению распространения вируса и устранению негативных последствий.

Платформа СOVID-19 будет сосредоточена на трех задачах:

В тренде
Анализатор проб и миллионы на оборудование: как украинский бизнес реагирует на угрозу коронавируса
  1. Мобилизация мирового сообщества для коллективных действий.
  2. Защита среды обитания человека и непрерывности бизнес-процессов.
  3. Максимальное сотрудничество и поддержка бизнеса в борьбе с COVID-19.

"Только скоординированные действия и международное сотрудничество могут снизить риск в условиях чрезвычайной ситуации. Мы живем в мире, когда локальная проблема приобрела глобальные масштабы. Решить поставленные задачи мировое бизнес-сообщество сможет только объединив усилия, действуя открыто и системно", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

ДТЭК обеспокоен распространением COVID-19 и в таких условиях стремится обеспечить непрерывность бизнес-процессов компаний группы. Понимая ответственность за поставку жизненно важного ресурса – тепла и света – ДТЭК создал штаб для управления ситуацией на предприятиях и эффективного оперативного реагирования в регионах присутствия бизнеса.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТЭК ВЭФ COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить больше
В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить большеЭкономика
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефти
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефтиРоссия
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходы
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходыЭкономика
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплата
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплатаПолитика
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – Путин
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – ПутинРоссия
Все больше украинцев становятся фрилансерами: сколько получают и где работают
Все больше украинцев становятся фрилансерами: сколько получают и где работаютЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...