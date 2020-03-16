ДТЭК присоединился к глобальной Платформе ВЭФ по борьбе с коронавирусом

Платформа ВЭФ обеспечит доступ компаний-членов ВЭФ к информации и анализу для оптимальных решений по предотвращению распространения вируса и устранению негативных последствий

ДТЭК присоединился к новой глобальной Платформе действий по борьбе с коронавирусом COVID-19. Платформа создана Всемирным экономическим форумом при поддержке Всемирной организации здравоохранения и открыта для всех компаний и отраслевых групп, а также других заинтересованных сторон.

Цель Платформы ВЭФ – объединить усилия в борьбе с коронавирусом, который несет угрозу для жизни и здоровья людей, а также для экономики многих стран. Платформа ВЭФ обеспечит непрерывный доступ компаний-членов ВЭФ к надежной информации и анализу для оптимальных решений по предотвращению распространения вируса и устранению негативных последствий.

Платформа СOVID-19 будет сосредоточена на трех задачах:

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Мобилизация мирового сообщества для коллективных действий. Защита среды обитания человека и непрерывности бизнес-процессов. Максимальное сотрудничество и поддержка бизнеса в борьбе с COVID-19.

"Только скоординированные действия и международное сотрудничество могут снизить риск в условиях чрезвычайной ситуации. Мы живем в мире, когда локальная проблема приобрела глобальные масштабы. Решить поставленные задачи мировое бизнес-сообщество сможет только объединив усилия, действуя открыто и системно", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

ДТЭК обеспокоен распространением COVID-19 и в таких условиях стремится обеспечить непрерывность бизнес-процессов компаний группы. Понимая ответственность за поставку жизненно важного ресурса – тепла и света – ДТЭК создал штаб для управления ситуацией на предприятиях и эффективного оперативного реагирования в регионах присутствия бизнеса.

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