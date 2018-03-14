ДТЭК продолжает экологическую модернизацию своих энергогенерирующих предприятий

Сегодня, 00:31

Компания постоянно работает над сокращением вредных выбросов и уже потратила миллиарды гривен, сократив количество пыли в воздухе более чем в двадцать раз


Одиннадцать миллиардов гривен вложила компания ДТЭК в экологическую модернизацию своих энергогенерирующих предприятий. Благодаря этому количество вредных выбросов в атмосферу сократилось более чем в двадцать раз. Через десять лет эти показатели будут соответствовать европейским нормам. Но чтобы добиться этого, энергетикам необходима помощь государства.

Пикетчиков под офис ДТЭК привели народные депутаты. Уверяют, что Приднепровская ТЭС загрязняет воздух в Днепре, а ее владелец не занимается экологической модернизацией.

Активисты требуют установить пылеулавливающие электрофильтры на всех энергоблоках уже в этом году. А это, фактически, означает остановку станции, которая обеспечивает электроэнергией всю Днепропетровскую область.

В ДТЭК уверяют, компания постоянно работает над сокращением вредных выбросов и уже потратила миллиарды гривен, сократив количество пыли в воздухе более чем в двадцать раз. Но организаторов акции это не интересует.

Работы проводят в рамках национальной программы сокращения выбросов в атмосферу. Уже через 16 лет их количество на украинских электростанциях будет соответствовать европейским нормам.

Реализовать программу самостоятельно энергетики не могут – слишком дорого.

"Эти суммы являются неподъемными. Они неподъемные ни для кого: ни для частных компаний, ни для государственных. По подсчетам, если посчитать, это где-то 6,5 миллиард евро. 6,5 миллиард евро необходимо Украине, чтобы выполнить национальный план сокращения выбросов", – сказала Ирина Вербицкая, руководитель департамента экологической безопасности ДТЭК Энерго.

С этим согласен и один из разработчиков национальной программы Игорь Вольчин. По его словам, без помощи государства не обойтись. Такой путь уже прошли страны Восточной Европы.

Одним из источников финансирования мог бы стать экологический налог. Однако он, зачастую, используется неэффективно, говорят в министерстве экологии.

"По статистике 2017 года, 68% средств экологического налога, которые поступили на спецсчета местных бюджетов, остались там и не были использованы. Мы приходим к выводу, что этот налог не совсем выполняет свою функцию и требует реформирования", – сказал Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов.

Только электростанции ДТЭК ежегодно платят свыше двух миллиардов гривен экологического налога. Этого вполне хватило бы на строительство более десятка пылеулавливающих фильтров.

В некоторых регионах это уже понимают. В Винницкой области заканчивают капремонт одного из энергоблоков Ладыженской ТЭС. Часть денег на установку пылеочистного оборудования выделили из областного бюджета за счет экологического налога.

Ранее уже сообщалось, что ДТЭК проводит реконструкцию энергоблоков и пылеочистного оборудования.

Так в феврале 2018 г. в сеть после реконструкции включен энергоблок №10 Бурштынской ТЭС. Компания инвестировала в реконструкцию 1,1 млрд грн. В результате новое пылеочистное оборудование позволило в 8 раз сократить выбросы в атмосферный воздух.
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Источник:

"Сегодня"

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