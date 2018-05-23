ДТЭК Сети преобразовывает облэнерго в современные компании по поставке электроэнергии

ДТЭК Сети продолжает системные изменения бизнеса в рамках энергореформы, проводимой в Украине для перехода рынка электроэнергии к европейской модели. В апреле 2018 г. общие собрания акционеров ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго" и ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" приняли решения об изменении названий на АО "ДТЭК Днепровские электросети" и АО "ДТЭК Донецкие электросети" соответственно. 21 и 23 мая 2018 г. новые наименования компаний были зарегистрированы. Переименование – первый этап подготовки к разделению (анбандлингу) облэнерго на оператора системы распределения и эксплуатации сетей, а также поставщика электроэнергии потребителям.

ДТЭК Днепровские электросети и ДТЭК Донецкие электросети в дальнейшем будут выполнять функцию распределения электроэнергии и эксплуатации электросетей. В соответствии с требованиями Закона "О рынке электрической энергии" для продажи электроэнергии потребителям созданы новые компании. Переход к новой модели дистрибуционного бизнеса планируется осуществить до конца 2018 года.

"Мы сделали первый шаг в процессе трансформации облэнерго к современным компаниям по распределению и поставке электроэнергии со стандартами работы и качеством европейского образца. ДТЭК Сети в дальнейшем сфокусируются на модернизации электросетевого оборудования, чтобы повысить надежность энергоснабжения, также будем работать над улучшением качества услуг и упрощением процедуры подключения к сетям. Планируем активно внедрять новые сервисы и диджитал-технологии для того, чтобы предоставить нашим клиентам самые современные, удобные и выгодные решения" – прокомментировал генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх.

Напомним, новый Закон "О рынке электрической энергии" предусматривает, что до конца 2018 года все украинские облэнерго должны будут выделить функции генерации и поставки электроэнергии, оставив за собой исключительно функцию по распределению электрической энергии. Это общемировая практика и требование Третьего Энергетического пакета ЕС, который обеспечивает конкурентные условия работы на рынке.

В рамках выполнения норм Закона, в феврале 2018 г. ДТЭК первой в Украине начала процесс отделения (анбандлинга) бизнеса по распределению и поставке электроэнергии от бизнеса генерации тепловой и электроэнергии в г. Киев, выделив из ПАО "Киевэнерго" компанию ЧАО "ДТЕК Киевские электросети". До конца 2018 г. компании под управлением ДТЭК Сети (ЧАО "ДТЕК Киевские электросети", АО "ДТЭК Днепровские электросети" и АО "ДТЭК Донецкие электросети") прекратят деятельность по поставке э/э и будут осуществлять только распределение, поставку э/э потребителям будут осуществлять новые компании-поставщики.

ДТЭК Сети – управляющая компания, созданная в феврале 2018 г. для развития бизнесов по распределению и поставке электроэнергии. ДТЭК Сети координирует работу операционных компаний ДТЭК: АО "ДТЭК Днепровские электросети", ЧАО "ДТЭК Киевские электрические сети", АО "ДТЭК Донецкие сети", ООО "ДТЭК Высоковольтные сети", ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь". Генеральный директор ООО "ДТЭК Сети" — Иван Гелюх.