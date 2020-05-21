ДТЭК всегда будет отстаивать европейский выбор Украины, прозрачные и справедливые условия работы для всех участников энергетического рынка, единые правила для всех

ДТЭК всегда был инициатором открытого диалога всех участников рынка для поиска выхода из системного кризиса в отрасли

Как противник ручного, непрофессионального, административного вмешательства в работу энергорынка, ДТЭК всегда отстаивал и будет отставать европейский выбор Украины, рыночные, прозрачные и справедливые условия работы для всех игроков рынка, единые правила для всех.

В ответ на участившиеся попытки обвинить компанию ДТЭК в действиях, направленных на одностороннее изменение рыночных условий, компания заявляет:

Системное административное вмешательство в работу рынка, которое началось в сентябре 2019 года, оказало негативное влияние на энергетическую отрасль. Искусственные ограничения производителей электроэнергии, ручное регулирование и вмешательство в работу энергорынка, отсутствие реагирования на манипуляции, которые системно искажали рыночную конкуренцию, – все это привело к самому масштабному кризису в энергетике за всю историю независимой Украины.

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Кризисная ситуация на рынке электроэнергии дестабилизировала работу всех предприятий энергетической отрасли Украины без исключения.

"Стремление вывести украинскую энергетику из кризиса – это не борьба за лучшие условия для отдельных игроков рынка, это борьба за европейское будущее Украины, ее энергобезопасность и независимость. В ДТЭК собрана лучшая отраслевая экспертиза в Украине, и компания всегда открыто транслировала свою позицию, свое видение путей решения системных проблем отрасли", – считает генеральный директор ДТЭК Максима Тимченко.

ДТЭК всегда был инициатором открытого диалога всех участников рынка для поиска выхода из системного кризиса в отрасли. Все обвинения в адрес ДТЭК безосновательны и инициированы противниками европейского курса Украины, противниками справедливого рынка.

Официальная позиция ДТЭК представлена для публичного доступа и обсуждения на сайте компании:

https://dtek.com/ru/

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https://dtek.com/ru/media-center/video/

https://www.dtek.com/en/media-center/press/energy-of-ukraine-crisis-consequences-solutions-/

Все инициативы компании ДТЭК, видение решения проблем в отрасли были публично озвучены на онлайн пресс-брифинге генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, 14 апреля 2020 года:

https://www.youtube.com/watch?v=oprkwXZ2_SA

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С выступлениями руководителей компании на заседаниях Антикризисного энергетического штаба, в рамках заседаний профильного комитета Верховной Рады Украины, на Украинском энергетическом форуме и других индустриальных мероприятиях вы можете ознакомиться по ссылкам:

https://dtek.com/ru/media-center/video/

https://www.youtube.com/watch?v=g69h1q7zhU4

https://www.youtube.com/watch?v=NEfebNIbOkA

https://www.youtube.com/watch?v=oFETXuxIXjk

Материалы для международного сообщества и СМИ:

https://www.youtube.com/watch?v=79rlIgZ3d2c&feature=emb_rel_pause

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