ДТЭК закупил почти 400 тыс. тонн угля из-за рубежа

Компания делает все возможное, чтобы Украина пережила зиму с теплом и светом

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В Украине заготавливают уголь на зиму. Компания ДТЭК купила почти 400 тыс. тонн угля из-за рубежа, чтобы зимой украинцы были с теплом и светом.

Везти топливо пришлось из Колумбии. В дороге груз проводит не менее месяца. Поэтому еще летом энергетики начали запасаться, чтобы зимой работать без сбоев. Почему теплоэлектростанциям в этом году не хватает горючего и его надо везти с другого континента, разбирались корреспонденты "Сегодня".

В одесском порту уже несколько часов разгружают уголь. Балкер – на 73 тыс. тонн. Он пришел из Колумбии. До сих пор уголь возили по цене, которую образовывала формула "Роттердам+". Теперь – не могут, потому что действует рынок электроэнергии. Вынуждены платить больше, говорят эксперты.

"Сегодня "Роттердам+" давал бы цену около 1700 грн за тонну", – говорит президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Дешевого угля, цену которого рассчитывали бы за формулой "Роттердам+", в Украине нет. Чтобы ТЭС было на чем работать, за уголь должны платить 1900 гривен, и везти его из Колумбии.

Почему приходится покупать иностранное топливо? Своего, украинского, не хватает, чтобы перезимовать со светом и теплом.

"Сегодня вдвое меньше угля, чем было накоплено еще в прошлом году. То есть мы имеем 700 тыс. тонн, а должно быть 1,5 млн. тонн", – говорит эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Этим летом теплоэлектростанции сожгли больше угля, чем планировали. Работать на максимуме должны были, потому что меньше киловатт выработали другие генерации. Осенью положение не улучшилось – на ремонте дольше, чем планировали, стоит блок Хмельницкой АЭС. Также меньше электроэнергии дают гидроэлектростанции и возобновляемая энергетика. Президент и правительство взяли ситуацию под контроль.

"Мы сейчас активно в министерстве работаем, чтобы контролировать запасы на складах ТЭС, для того, чтобы пройти эффективно и безопасно осеннее-зимний период". – заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Поэтому и пришлось покупать уголь за рубежом.

Балкер – специальное судно, на котором насыпью перевозят грузы. Это уже третье, которое пришло в Украину с углем для теплостанций ДТЭК, именно они подставили плечо украинской энергетике. Еще два прибудут в ближайшие недели.

"Общий объем угля, который мы импортируем, составляет около 400 тыс. тонн. Мы будем продолжать эти меры в дальнейшем, для того чтобы сделать все возможное для приобретения необходимого количества объемов угля для наших теплоэлектростанций – для прохождения зимнего периода", – заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

С судна уголь грузят в вагоны. Из Одесской области он поедет по железной дороге на склады украинских теплоэлектростанций в разные города.

По прогнозам, в октябре в Украине будет холодно. И энергетикам придется снова работать на максимуме. Поэтому горючее из Колумбии будет кстати.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что Украине не хватает своего угля, чтобы перезимовать. Приходится докупать за рубежом – около 20%. Но и собственные 80% – на вес золота:

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