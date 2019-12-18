Дубилет рассказал, сколько украинцев покинули страну за последние годы

С 2010 года за границу уехали и остались там почти 4 млн украинцев. Об этом со ссылкой на данные по миграции, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее заявил, что в Украине исчезнет "зарплатное рабство".
"Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд – вверх. Исключение – в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", – написал он.
При этом он отметил, что безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции.
"Я это объясняю тем, что произошло перераспределение – люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше – в Европу", – написал Дубилет.
"Что же, будем делать все, чтобы экономика росла быстрее, и у украинцев было меньше поводов уезжать из дома", – добавил он.
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Как известно, украинцы едут в Европу за новой жизнью, но не всегда реальность соответствует действительности. Журналисты "Сегодня" недавно разобрались, как живут заробитчане в ЕС и чем отличается Польша от Литвы.
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