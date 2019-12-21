"Думаю, мы увидим истерику": эксперт об итогах переговоров по газу с Россией

Озвученные результаты переговоров по транзиту газа являются компромиссным решением. Такое мнение в комментарии "Сегодня" высказал Борис Кушнирук, экономический эксперт.

"Этот контракт – это компромисс. Сказать, что он полностью удовлетворяет Украину, нельзя. Но компромисс – он на то и компромисс, то есть он предусматривает, что обе стороны могут считать себя не полностью удовлетворенными", – отметил он.

"Хорошо, что Украина получит 2,9 млрд наличкой, сегодня была об этом фраза, имеется в виду именно перечислением денег, а не товаром. Для нас это будет лучше, потому что ситуация на рынке газа такая, что цена будет, скорее всего, падать. Поэтому взять газом во время падающего рынка и держать его в собственных хранилищах может быть не выгодно", – добавил он.

Однако эксперт допускает, что все равно будет критика, в частности, в адрес руководства "Нафтогаза".

"Боюсь того, что начнется новая часть "зрады", если руководству "Нафтогаза" заплатят вторую часть их премии в размере 1% от суммы платежа, там же это постановил еще Наблюдательный совет. И после того, как им заплатили деньги, у нас началась массовая истерика, хотя, по большому счету, люди привезли в Украину огромные деньги. Думаю, мы еще увидим истерику по этому поводу. Не знаю, будет ли руководство "Нафтогаза" настаивать на том, чтобы им эту премию выплатили, как это предусмотрено решением Наблюдательного совета. Хотя 1% на всех это не так много, учитывая, что они смогли вытянуть деньги", – сказал Кушнирук.

При этом эксперт указал на тот факт, что наибольшая неопределенность сейчас остается относительно размера тарифа на транзит – конкретики по этому поводу пока не озвучивалось.

"Если тариф будет определяться по европейским правилам, то там есть нюанс, что чем меньше объемы, тем дороже должно быть. Потому что на удержание системы нужно определенное количество денег. И если первый год – это 65 млрд кубометров, а второй – 40 млрд кубометров, то доходов будет меньше, а будут ли они покрывать траты газотранспортной системы, даже не знаю. Но при 40 млрд Украина в бюджет почти ничего не получит, потому что все эти деньги пойдут на поддержание этой системы. Единственный плюс, что мы не будем тратить дополнительные средства на обеспечение газотранспортной системы самостоятельно, потому что если нет этого транзита, мы сами должны поддерживать систему за собственные средства. Поэтому сейчас таких трат не будет, но и прибыли тоже не будет, особенно с 2021 года, это при любых условиях, даже если учесть, что при меньших объемах тарифы будут выше. Но в любом случае, это пока что неопределенно, 29 декабря они подпишут контракт и там будут видны тарифы", – сказал эксперт.

Он отметил, что уже звучат мнения, что Украина проигрывает, потому что транзита практически не будет, "но стоит учитывать то, что его вообще могло не быть".

"Это нас не страхует от того, что когда Россия в полном объеме введет "Северный поток – 2", она может использовать это, в том числе, и для полномасштабной военной агрессии. Потому что пока Европа зависела от транспортировки газа по территории Украины, любые проблемы в Украине становились проблемами и Евросоюза. Как только газоснабжение будет полностью обеспечено за границами Украины, в этом случае такие риски для Европы пропадают. Они смогут высказывать неодобрение, беспокойство, но ничего не делать, когда Россия начнет полномасштабное военное вторжение. Нужно понимать, что такие риски есть, и они не исчезают. И "Северный поток – 2" для того и строился, чтобы уменьшить заинтересованность Европы в Украине, об этом я писал еще в 2008 году", – сказал Кушнирук.

По его мнению, нынешняя договоренность вполне приемлема для Украины.

"Есть плюсы и минусы. Не могу сказать, что я готов критиковать или хвалить этот контракт. Это рабочая ситуация, и в тех условиях, которые есть, возможно, это лучшие вариант, чем полное отсутствие транзита", – считает Борис Кушнирук.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил детали договоренностей с Россией по транзиту газа.

Фактически министр подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию, что стороны могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на 5 лет с возможной пролонгацией, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021–2024 годах – по 40 млрд кубометров.

"Транзит на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет. Что также важно – зафиксированы минимально гарантированные объемы для транзита. Первый год – 65 (млрд куб.) и 40 (млрд куб.) следующие четыре года. У нас есть определенные снижение объемов транспортировки, стороны понимают, что тариф должен расти, то есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку", - сказал он.

Также он сообщил, что "Газпром" выплатит Украине порядка 3 млрд долл согласно решению Стокгольмского арбитража. По его словам, контракт предусматривает отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома".

Как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста. В ответ на это украинская сторона готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на 12 млрд долларов.

Вопрос присужденных выплат был главным камнем преткновения в переговорном процессе о новом газовом контракте. В числе прочего российская сторона настаивала, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. А Украина аргументировала свою позицию тем, что отказ от исков нецелесообразен.

Как известно, срок действия предыдущего контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года.

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