Два крупнейших банка Германии объявили о планах слияния
В случае объединения Deutsche Bank и Commerzbank могут создать третий по величине банк Европы
Два крупнейших банка Германии – Deutsche Bank и Commerzbank – в воскресенье, 17 марта, официально подтвердили, что ведут переговоры о слиянии.
Об этом сообщает агентство Reuters, отмечая, что громкая новость уже вызвала опасения профсоюзов из-за возможного сокращения тысяч сотрудников, а также дискуссию среди аналитиков о плюсах и минусах такого объединения.
Сейчас в Deutsche Bank и Commerzbank работают около 140 тысяч человек.
17 марта оба банка выпустили короткие заявления по результатам отдельных заседаний их правлений, в которых подтвердили проведение переговоров о слиянии.
"В свете возникающих возможностей совет директоров Deutsche Bank решил пересмотреть стратегические варианты", – говорится, в частности, в заявлении крупнейшего финучреждения Германии.
В то же время источники Reuters сообщают, что на данный момент процесс находится на стадии переговоров и сделка далека от завершения.
Однако в случае ее успеха объединенный банк станет третьим по величине в Европе после HSBC и BNP Paribas, с активами примерно 1,8 трлн евро и рыночной стоимостью около 25 млрд евро.
Ранее аналитики назвали плюсы и минусы слияния Deutsche Bank и Commerzbank.
За последние 12 месяцев капитализация Deutsche Bank и Commerzbank упала примерно на 50%, до 15,5 и 7,75 млрд евро соответственно. При этом Deutsche Bank оказался в центре скандала с отмыванием денег, связанном с "панамскими бумагами", которые попали в СМИ в 2016 году.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Два крупнейших банка Германии объявили о планах слияния". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Германии задумались об объединении двух крупнейших банков
Аналитики назвали плюсы и минусы слияния Deutsche Bank и Commerzbank
Через европейские банки проводятся сделки в криптовалюте на десятки миллионов евро – расследование
Расследование затрагивает сделки на суммы, превышающие 80 000 евро
Самый крупный банк Германии может разорвать контакты с Россией – СМИ
Проблемы возникли из-за правила "знай своего клиента"
Банк случайно отправил перевод на 35 млрд долларов
Финучреждение признало факт ошибки, но о сумме молчит