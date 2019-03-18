Два крупнейших банка Германии объявили о планах слияния

В случае объединения Deutsche Bank и Commerzbank могут создать третий по величине банк Европы

Фото: Getty Images

Два крупнейших банка Германии объявили о планах слияния //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ed7/310/5c8ed7310fa2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ed7/310/5c8ed7310fa2e.jpg 2019-03-18T01:26:20+02:00 Экономика В случае объединения Deutsche Bank и Commerzbank могут создать третий по величине банк Европы

Два крупнейших банка Германии – Deutsche Bank и Commerzbank – в воскресенье, 17 марта, официально подтвердили, что ведут переговоры о слиянии.

Об этом сообщает агентство Reuters, отмечая, что громкая новость уже вызвала опасения профсоюзов из-за возможного сокращения тысяч сотрудников, а также дискуссию среди аналитиков о плюсах и минусах такого объединения.

Сейчас в Deutsche Bank и Commerzbank работают около 140 тысяч человек.

17 марта оба банка выпустили короткие заявления по результатам отдельных заседаний их правлений, в которых подтвердили проведение переговоров о слиянии.

"В свете возникающих возможностей совет директоров Deutsche Bank решил пересмотреть стратегические варианты", – говорится, в частности, в заявлении крупнейшего финучреждения Германии.

В то же время источники Reuters сообщают, что на данный момент процесс находится на стадии переговоров и сделка далека от завершения.

Однако в случае ее успеха объединенный банк станет третьим по величине в Европе после HSBC и BNP Paribas, с активами примерно 1,8 трлн евро и рыночной стоимостью около 25 млрд евро.

Ранее аналитики назвали плюсы и минусы слияния Deutsche Bank и Commerzbank.

За последние 12 месяцев капитализация Deutsche Bank и Commerzbank упала примерно на 50%, до 15,5 и 7,75 млрд евро соответственно. При этом Deutsche Bank оказался в центре скандала с отмыванием денег, связанном с "панамскими бумагами", которые попали в СМИ в 2016 году.

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