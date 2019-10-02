Двукратное увеличение экспорта: экономист оценил смелую задачу Кабмина

/ Фото: AFP

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Правительство планирует за ближайшие пять лет экспорт из Украины увеличить вдвое. Оценить вероятность воплощения в жизнь такой амбициозной цели сайт "Сегодня" попросил финансового аналитика Алексея Куща. Эксперт скептически оценил план Кабмина, а также обратил внимание на ошибку, допущенную в описании критериев достижения цели.

"Снижение уровня ввозных пошлин для ТОП-100 товарных линий на ТОП-20 рынках экспорта…", – процитировал Программу Кабмина эксперт. – Здесь логическая ошибка, потому что если речь идет о стимулировании экспорта, то [нужно] "уменьшение уровня вывозных пошлин".

Впрочем, даже если бы ошибки не было, снижением уровня налогообложения экспортеров поставленной цели все равно не достичь, считает Кущ.

"Потому что у нас экспортные пошлины 500 млн гривен приносят в бюджет – какое сокращение может быть при этом? Что сокращать? У нас экспортных пошлин практически никаких нет", – объяснил эксперт

Вместо этого Украина должна переориентироваться на поставки товаров с более высокой добавочной стоимостью.

"Нельзя быстро расти на экспорте сырья, полуфабрикатов, потому что каждый дополнительный центнер зерна на гектаре (речь о повышении урожайности. – Ред.) требует все больших и больших капиталовложений. И есть потолок роста. Нельзя в пять раз увеличить урожайность в ближайшее время", – сказал эксперт.

Подробнее о планах правительства читайте в специальном материале сайта "Сегодня" – Прожиточный минимум выше 4000 грн, ремонт дорог и новые аэропорты – программа Кабмина на 5 лет

Украине также необходимо вводить экспортные пошлины, с помощью них формировать Национальный резервный фонд, средства с которого направлять на "внутреннюю структурную перестройку экономики, покупку новых технологий, оборудования, инвестиций", считает Кущ.

Вместе с тем, Украине для достижения цели не обойтись без прямых иностранных инвестиций. По подсчетам Куща, стране нужно привлечь более 20 млрд долларов, а выравнивание торгового баланса возможно через 10 лет.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине за 2018 год объем внешней торговли товарами составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 году (92,7 млрд долларов). Наибольшую долю в экспорте составляли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 18,6 млрд долларов (39,3% от общего экспорта). При этом за последние пять лет доля украинского экспорта в Евросоюз практически удвоилась.

В апреле 2019 года в правительстве сообщали, что украинская агропродукция представлена в 190 странах мира:

Видео: Кабинет министров Украины

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