"Дыра" в балансе внешней торговли Украины выросла в полтора раза

Сегодня, 10:09

Импорт товаров в страну растет быстрее, чем экспорт

Фото: AFP
Фото: AFP

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-марте 2018 года увеличилось в 1,5 раза по сравнению с январем-мартом 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

"Минус" в первом квартале составил 1,2 млрд долларов: 284 млн долларов в январе, 457 млн – в феврале и 460 млн долларов в марте.

При этом Украина нарастила экспорт товаров на 10%, до 11,4 млрд долларов, а импорт – на 13,2%, до 12,63 млрд долларов.

В целом наша страна торгует с 209 государствами мира.

В то же время, как сообщалось, Украина резко нарастила экспорт ягод и ореховИмпорт плодово-ягодной продукции в Украину преимущественно формируется за счет экзотических фруктов (цитрусовых, бананов и др.) В январе-марте 2018 составил 143 млн долларов. Если учитывать только традиционные для Украины плоды и ягоды, то общее положительное сальдо внешней торговли в этой категории равно 40 млн долларов.

В 2017 году объем экспорта товаров и услуг из Украины в 2017 году составил 52,33 млрд долларов США, а объем импорта – 54,955 млрд долларов. Таким образом, дефицит внешнеторгового баланса Украины составил 2,625 млрд долларов.
экспорт, Украина, импорт, сальдо, внешняя торговля

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"Сегодня"

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