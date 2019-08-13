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"Дыра" в бюджете США рекордно разрослась

Сегодня, 09:11

В Штатах зафиксировали новый многолетний максимум дефицита госбюджета

/ Фото: Pixabay

Пока американский президент Дональд Трамп думает над сокращением военных расходов США, дефицит бюджета этой страны превысил общий показатель за весь прошлый финансовый год. Об этом говорится в докладе Минфина США за 10 месяцев 2019 финансового года, начавшегося с 1 октября 2018 года.

С начала этого финансового года дефицит уже превысил отметку в 866,8 млрд долларов. А по итогам прошлого фингода в США был зафиксирован крупнейший с 2012 года дефицит бюджета − почти 779 млрд долларов. Таким образом, дефицит бюджета за первые десять месяцев 2019 финансового года оказался на 27% выше, чем за аналогичный период прошлого года, а также на 11% превзошел размер дефицита за весь 2018 финансовый год.

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Фото: СНБО

С октября по июль доходы федерального бюджета выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года, а расходы при этом увеличились на 8%. Однако введенные американской администрацией пошлины на товары из Китая почти вдвое помогли увеличить поступления от таможенных сборов − они составили около 57 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в бюджетном запросе на 2020-й финансовый год, направленном Белым домом в Конгресс, предполагалось увеличить расходы на оборону на 5%. Также бюджетный запрос Пентагона на будущий год предусматривал выделение 200 млн долларов на военную помощь Украине.

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Источник: ТАСС

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